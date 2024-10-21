https://ria.ru/20241021/servis-1979084378.html
На портале "Госуслуги" запустили сервис для многодетных семей
На портале "Госуслуги" запустили сервис для многодетных семей - РИА Новости, 21.10.2024
На портале "Госуслуги" запустили сервис для многодетных семей
Сервис "Жизненная ситуация" для многодетных семей появился на портале "Госуслуги", сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:22
2024-10-21T11:22
2024-10-21T16:16
общество
россия
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сервис "Жизненная ситуация" для многодетных семей появился на портале "Госуслуги", сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. "На портале госуслуг запущен сервис оказания услуг для многодетных семей. Особенность сервиса — услуги, которые необходимы многодетным семьям, находятся в одном месте и оказываются комплексно по принципу "жизненной ситуации", — подчеркнули там.Отмечается, что уже сейчас можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Им можно воспользоваться для приобретения карты лояльности в некоторых торговых сетях. В будущем сервис планируется расширить — так, появится возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребенка и ежемесячную социальную выплату на детей. Кроме того, без дополнительных визитов и запросов можно будет получить социальную выплату для обеспечения детей школьной и спортивной формой, ежемесячные денежные выплаты на проезд многодетным семьям. Также семьям будут приходить адресные уведомления. Расширится и перечень льгот, которые многодетные семьи смогут получить по электронному удостоверению, показав QR-код из приложения "Госуслуги". Григоренко пояснил РИА Новости, чем отличается QR-код от обычного удостоверения."Главное его отличие заключается в том, что это удобство получения просто по нажатию кнопки через портал госуслуг. И его сложно потерять, потому что удостоверение в цифровом виде находится внутри мобильного телефона", — сказал он. В аппарате вице-премьера объяснили, что программа по применению QR-кода для подтверждения статуса многодетной семьи началась с предоставления льгот на посещение музеев. В будущем она будет расширена на другие учреждения культуры, например театры. А также зоопарки и дополнительные государственные, муниципальные и коммерческие виды услуг. Там уточнили, что электронное удостоверение можно использовать так же, как и бумажное. Но у нового формата есть ряд существенных преимуществ. Удостоверение всегда находится под рукой, в смартфоне. QR-кодом можно делиться с другими членами семьи, в отличие от бумажного документа, который может использовать только его владелец.
https://ria.ru/20241021/deti-1979082814.html
https://ria.ru/20240826/gosuslugi-1968435212.html
https://ria.ru/20240919/lgoty-1973572895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий григоренко
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко
На портале "Госуслуги" запустили сервис для многодетных семей
На портале госуслуг запустили сервис "Жизненная ситуация" для многодетных семей
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сервис "Жизненная ситуация" для многодетных семей появился на портале "Госуслуги", сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
«
"На портале госуслуг запущен сервис оказания услуг для многодетных семей. Особенность сервиса — услуги, которые необходимы многодетным семьям, находятся в одном месте и оказываются комплексно по принципу "жизненной ситуации", — подчеркнули там.
Отмечается, что уже сейчас можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Им можно воспользоваться для приобретения карты лояльности в некоторых торговых сетях. В будущем сервис планируется расширить — так, появится возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребенка и ежемесячную социальную выплату на детей.
Кроме того, без дополнительных визитов и запросов можно будет получить социальную выплату для обеспечения детей школьной и спортивной формой, ежемесячные денежные выплаты на проезд многодетным семьям. Также семьям будут приходить адресные уведомления.
Расширится и перечень льгот, которые многодетные семьи смогут получить по электронному удостоверению, показав QR-код из приложения "Госуслуги".
Григоренко пояснил РИА Новости, чем отличается QR-код от обычного удостоверения.
«
"Главное его отличие заключается в том, что это удобство получения просто по нажатию кнопки через портал госуслуг. И его сложно потерять, потому что удостоверение в цифровом виде находится внутри мобильного телефона", — сказал он.
В аппарате вице-премьера объяснили, что программа по применению QR-кода для подтверждения статуса многодетной семьи началась с предоставления льгот на посещение музеев. В будущем она будет расширена на другие учреждения культуры, например театры. А также зоопарки и дополнительные государственные, муниципальные и коммерческие виды услуг.
Там уточнили, что электронное удостоверение можно использовать так же, как и бумажное. Но у нового формата есть ряд существенных преимуществ. Удостоверение всегда находится под рукой, в смартфоне. QR-кодом можно делиться с другими членами семьи, в отличие от бумажного документа, который может использовать только его владелец.