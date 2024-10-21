Рейтинг@Mail.ru
Сербию на саммите БРИКС представит делегация из четырех министров - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/serbiya-1979209077.html
Сербию на саммите БРИКС представит делегация из четырех министров
Сербию на саммите БРИКС представит делегация из четырех министров - РИА Новости, 21.10.2024
Сербию на саммите БРИКС представит делегация из четырех министров
Сербию на саммите БРИКС в Казани будет представлять делегация из четырех министров во главе с вице-премьером Александром Вулиным, заявил сербский президент... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T22:11
2024-10-21T22:11
казань
сербия
россия
александр вулин
александр вучич
дональд туск
брикс
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979113871_0:0:3344:1880_1920x0_80_0_0_76951f78ea17a73b3bb2b79e2dc2f2de.jpg
БЕЛГРАД, 21 окт - РИА Новости. Сербию на саммите БРИКС в Казани будет представлять делегация из четырех министров во главе с вице-премьером Александром Вулиным, заявил сербский президент Александр Вучич. Президент Сербии ранее пообещал 20-21 октября сообщить, примет ли он участие в саммите БРИКС. В понедельник он сообщил, что во время проведения саммита БРИКС в Казани ранее договорился о визите с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако, даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию. "Мы отправим нашу делегацию из четырех министров - зампредседателя правительства Александра Вулина, министра обороны Братислава Гашича, министра (экономики Адрияну - ред.) Месарович, министра (по международному экономическому сотрудничеству - ред.) Ненада Поповича", - заявил Вучич в понедельник в эфире Радио и телевидения Сербии. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в понедельник, что вице-премьер Сербии Александр Вулин прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС, потому что в дни проведения саммита у сербского лидера Александра Вучича давно уже запланированы международные контакты, от которых ему было трудно отказаться. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.
https://ria.ru/20241020/vuchich-1978987600.html
казань
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979113871_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_b437bf11e891f279535c5b9fbd9d2686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, сербия, россия, александр вулин, александр вучич, дональд туск, брикс, еврокомиссия, саммит брикс
Казань, Сербия, Россия, Александр Вулин, Александр Вучич, Дональд Туск, БРИКС, Еврокомиссия, Саммит БРИКС
Сербию на саммите БРИКС представит делегация из четырех министров

Сербию на саммите БРИКС представят 4 министра во главе с вице-премьером Вулиным

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 21 окт - РИА Новости. Сербию на саммите БРИКС в Казани будет представлять делегация из четырех министров во главе с вице-премьером Александром Вулиным, заявил сербский президент Александр Вучич.
Президент Сербии ранее пообещал 20-21 октября сообщить, примет ли он участие в саммите БРИКС. В понедельник он сообщил, что во время проведения саммита БРИКС в Казани ранее договорился о визите с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако, даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию.
Казань ждет гостей: как проходит подготовка к саммиту БРИКС
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участие подтвердили более 30 государств.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Участие подтвердили более 30 государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Основная программа стартует 22 октября.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Основная программа стартует 22 октября.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

Репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
12 из 12

В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Участие подтвердили более 30 государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 12

Основная программа стартует 22 октября.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 12

На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 12

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 12

На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12

В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
12 из 12
«
"Мы отправим нашу делегацию из четырех министров - зампредседателя правительства Александра Вулина, министра обороны Братислава Гашича, министра (экономики Адрияну - ред.) Месарович, министра (по международному экономическому сотрудничеству - ред.) Ненада Поповича", - заявил Вучич в понедельник в эфире Радио и телевидения Сербии.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в понедельник, что вице-премьер Сербии Александр Вулин прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС, потому что в дни проведения саммита у сербского лидера Александра Вучича давно уже запланированы международные контакты, от которых ему было трудно отказаться.
С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Вучич попросил у США поддержки в защите сербов в Косово
20 октября, 15:00
 
КазаньСербияРоссияАлександр ВулинАлександр ВучичДональд ТускБРИКСЕврокомиссияСаммит БРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала