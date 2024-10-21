https://ria.ru/20241021/serbiya-1979209077.html

Сербию на саммите БРИКС представит делегация из четырех министров

Сербию на саммите БРИКС представит делегация из четырех министров - РИА Новости, 21.10.2024

Сербию на саммите БРИКС представит делегация из четырех министров

Сербию на саммите БРИКС в Казани будет представлять делегация из четырех министров во главе с вице-премьером Александром Вулиным, заявил сербский президент... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T22:11

2024-10-21T22:11

2024-10-21T22:11

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БЕЛГРАД, 21 окт - РИА Новости. Сербию на саммите БРИКС в Казани будет представлять делегация из четырех министров во главе с вице-премьером Александром Вулиным, заявил сербский президент Александр Вучич. Президент Сербии ранее пообещал 20-21 октября сообщить, примет ли он участие в саммите БРИКС. В понедельник он сообщил, что во время проведения саммита БРИКС в Казани ранее договорился о визите с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако, даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию. "Мы отправим нашу делегацию из четырех министров - зампредседателя правительства Александра Вулина, министра обороны Братислава Гашича, министра (экономики Адрияну - ред.) Месарович, министра (по международному экономическому сотрудничеству - ред.) Ненада Поповича", - заявил Вучич в понедельник в эфире Радио и телевидения Сербии. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в понедельник, что вице-премьер Сербии Александр Вулин прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС, потому что в дни проведения саммита у сербского лидера Александра Вучича давно уже запланированы международные контакты, от которых ему было трудно отказаться. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.

https://ria.ru/20241020/vuchich-1978987600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казань, сербия, россия, александр вулин, александр вучич, дональд туск, брикс, еврокомиссия, саммит брикс