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Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
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18:29 21.10.2024 (обновлено: 18:34 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/sandu-1979173849.html
Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии
Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов 42,45%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:29
2024-10-21T18:34
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов 42,45%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с избирательных участков.Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября.ЦИК обработал 100% протоколов с избирательных участков: у Санду - 42,45%, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%.Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,79% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,38%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,45%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,19% и 2,06% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,93%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
https://ria.ru/20241021/obse-1979157394.html
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выборы в молдавии — 2024, в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, ренато усатый, ирина влах, евросоюз, снг, наша партия
Выборы в Молдавии — 2024, В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Ренато Усатый, Ирина Влах, Евросоюз, СНГ, Наша партия
Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии

ЦИК: Санду лидирует в первом туре выборов президента Молдавии с 42,45% голосов

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов 42,45%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с избирательных участков.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября.
Президент Молдавии Майя Санду во время пресс-подхода на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
ОБСЕ: СМИ в ходе выборов в Молдавии отдавали предпочтение Санду
Вчера, 17:20
ЦИК обработал 100% протоколов с избирательных участков: у Санду - 42,45%, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%.
Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,79% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,38%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,45%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,19% и 2,06% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,93%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
Президент Молдовы Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Народ Молдавии выразил свою волю, заявила Санду
Вчера, 14:31
 
Выборы в Молдавии — 2024В миреМолдавияГагаузияРоссияМайя СандуРенато УсатыйИрина ВлахЕвросоюзСНГНаша партия
 
 
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