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Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии

Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024

Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов 42,45%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:29

2024-10-21T18:29

2024-10-21T18:34

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов 42,45%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с избирательных участков.Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября.ЦИК обработал 100% протоколов с избирательных участков: у Санду - 42,45%, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%.Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,79% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,38%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,45%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,19% и 2,06% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,93%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).

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