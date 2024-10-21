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Санду считает, что часть избирателей в Молдавии были подкуплены - РИА Новости, 21.10.2024
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14:44 21.10.2024 (обновлено: 14:56 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/sandu-1979125259.html
Санду считает, что часть избирателей в Молдавии были подкуплены
Санду считает, что часть избирателей в Молдавии были подкуплены - РИА Новости, 21.10.2024
Санду считает, что часть избирателей в Молдавии были подкуплены
Баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду утверждает, что 150 тысяч избирателей в Молдавии были подкуплены "ради атаки на суверенитет" страны, а... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:44
2024-10-21T14:56
в мире
молдавия
выборы в молдавии — 2024
майя санду
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду утверждает, что 150 тысяч избирателей в Молдавии были подкуплены "ради атаки на суверенитет" страны, а система юстиции, по ее словам, не смогла этому помешать.Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,41% протоколов лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,31% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,07%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом."Враги нашего народа хотят разделить Молдавию, бандиты, которые любой ценой хотят вернуться к власти, используют демократию как слабое место. Их целью была покупка 300 тысяч голосов, то, что 150 тысячам людей заплатили за их голоса, показывает, что мы должны изучить ошибки из этой атаки на наш суверенитет. Система юстиции не сумела сделать достаточно, чтобы бороться с кражей и покупкой голосов", - заявила Санду на брифинге.На прямой вопрос журналистов, обвиняет ли она Россию во вмешательстве в выборы, Санду заявила, что речь идет о "криминальных группировках"."Если бы юстиция работала все эти годы, то люди, которые участвуют в покупке голосов, были бы наказаны и не представляли бы опасности для Молдавии. Мы должны работать над этим, поскольку схемы покупки голосов имеют серьезные эффекты", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20241021/moldavija-1979127279.html
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в мире, молдавия, выборы в молдавии — 2024, майя санду
В мире, Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, Майя Санду
Санду считает, что часть избирателей в Молдавии были подкуплены

Санду: 150 тысяч избирателей были подкуплены ради атаки на суверенитет Молдавии

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдовы Майя Санду во время пресс-конференции после закрытия избирательных участков на выборах президента и референдума по вопросу евроинтеграции
Президент Молдовы Майя Санду во время пресс-конференции после закрытия избирательных участков на выборах президента и референдума по вопросу евроинтеграции - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдовы Майя Санду во время пресс-конференции после закрытия избирательных участков на выборах президента и референдума по вопросу евроинтеграции
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду утверждает, что 150 тысяч избирателей в Молдавии были подкуплены "ради атаки на суверенитет" страны, а система юстиции, по ее словам, не смогла этому помешать.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,41% протоколов лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,31% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,07%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
Кишинев - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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Вчера, 14:54
"Враги нашего народа хотят разделить Молдавию, бандиты, которые любой ценой хотят вернуться к власти, используют демократию как слабое место. Их целью была покупка 300 тысяч голосов, то, что 150 тысячам людей заплатили за их голоса, показывает, что мы должны изучить ошибки из этой атаки на наш суверенитет. Система юстиции не сумела сделать достаточно, чтобы бороться с кражей и покупкой голосов", - заявила Санду на брифинге.
На прямой вопрос журналистов, обвиняет ли она Россию во вмешательстве в выборы, Санду заявила, что речь идет о "криминальных группировках".
"Если бы юстиция работала все эти годы, то люди, которые участвуют в покупке голосов, были бы наказаны и не представляли бы опасности для Молдавии. Мы должны работать над этим, поскольку схемы покупки голосов имеют серьезные эффекты", - подчеркнула она.
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В ЕС заявили о "вмешательстве" в выборы в Молдавии
Вчера, 14:32
 
В миреМолдавияВыборы в Молдавии — 2024Майя Санду
 
 
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