https://ria.ru/20241021/sandu-1979125259.html

Санду считает, что часть избирателей в Молдавии были подкуплены

Санду считает, что часть избирателей в Молдавии были подкуплены - РИА Новости, 21.10.2024

Санду считает, что часть избирателей в Молдавии были подкуплены

Баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду утверждает, что 150 тысяч избирателей в Молдавии были подкуплены "ради атаки на суверенитет" страны, а... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:44

2024-10-21T14:44

2024-10-21T14:56

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду утверждает, что 150 тысяч избирателей в Молдавии были подкуплены "ради атаки на суверенитет" страны, а система юстиции, по ее словам, не смогла этому помешать.Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,41% протоколов лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,31% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,07%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом."Враги нашего народа хотят разделить Молдавию, бандиты, которые любой ценой хотят вернуться к власти, используют демократию как слабое место. Их целью была покупка 300 тысяч голосов, то, что 150 тысячам людей заплатили за их голоса, показывает, что мы должны изучить ошибки из этой атаки на наш суверенитет. Система юстиции не сумела сделать достаточно, чтобы бороться с кражей и покупкой голосов", - заявила Санду на брифинге.На прямой вопрос журналистов, обвиняет ли она Россию во вмешательстве в выборы, Санду заявила, что речь идет о "криминальных группировках"."Если бы юстиция работала все эти годы, то люди, которые участвуют в покупке голосов, были бы наказаны и не представляли бы опасности для Молдавии. Мы должны работать над этим, поскольку схемы покупки голосов имеют серьезные эффекты", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20241021/moldavija-1979127279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, выборы в молдавии — 2024, майя санду