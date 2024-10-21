Санду вызвала Стояногло на дебаты
Санду вызвала Стояногло на дебаты для обсуждения будущего Молдавии
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдовы Майя Санду после пресс-конференции после закрытия избирательных участков на выборах президента и референдума по вопросу евроинтеграции
© AP Photo / Vadim Ghirda
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду вызвала своего оппонента на втором туре выборов Александра Стояногло на дебаты для обсуждения будущего Молдавии и пути ее развития.
"Я уважаю голоса тех, кто отдал их за вас. В ближайшее время мы должны провести серьезные дебаты, обсудить будущее Молдавии и ее путь. Моя команда свяжется с вами, чтобы обсудить организацию дебатов", - сказала Санду на брифинге.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).