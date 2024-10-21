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Санду вызвала Стояногло на дебаты - РИА Новости, 21.10.2024
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14:32 21.10.2024 (обновлено: 14:42 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/sandu-1979122516.html
Санду вызвала Стояногло на дебаты
Санду вызвала Стояногло на дебаты - РИА Новости, 21.10.2024
Санду вызвала Стояногло на дебаты
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду вызвала своего оппонента на втором туре выборов Александра Стояногло на дебаты для обсуждения... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:32
2024-10-21T14:42
молдавия
в мире
гагаузия
россия
майя санду
ренато усатый
ирина влах
евросоюз
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду вызвала своего оппонента на втором туре выборов Александра Стояногло на дебаты для обсуждения будущего Молдавии и пути ее развития."Я уважаю голоса тех, кто отдал их за вас. В ближайшее время мы должны провести серьезные дебаты, обсудить будущее Молдавии и ее путь. Моя команда свяжется с вами, чтобы обсудить организацию дебатов", - сказала Санду на брифинге.Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
https://ria.ru/20241021/sandu-1979122029.html
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молдавия, в мире, гагаузия, россия, майя санду, ренато усатый, ирина влах, евросоюз, снг, наша партия, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, В мире, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Ренато Усатый, Ирина Влах, Евросоюз, СНГ, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Санду вызвала Стояногло на дебаты

Санду вызвала Стояногло на дебаты для обсуждения будущего Молдавии

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдовы Майя Санду после пресс-конференции после закрытия избирательных участков на выборах президента и референдума по вопросу евроинтеграции
Президент Молдовы Майя Санду после пресс-конференции после закрытия избирательных участков на выборах президента и референдума по вопросу евроинтеграции - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду вызвала своего оппонента на втором туре выборов Александра Стояногло на дебаты для обсуждения будущего Молдавии и пути ее развития.
"Я уважаю голоса тех, кто отдал их за вас. В ближайшее время мы должны провести серьезные дебаты, обсудить будущее Молдавии и ее путь. Моя команда свяжется с вами, чтобы обсудить организацию дебатов", - сказала Санду на брифинге.
Президент Молдовы Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Санду призвала электорат проевропейских кандидатов поддержать ее во II туре
Вчера, 14:30
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Санду в случае победы на выборах начнет расстреливать неугодных, заявил Шор
Вчера, 13:59
 
МолдавияВ миреГагаузияРоссияМайя СандуРенато УсатыйИрина ВлахЕвросоюзСНГНаша партияВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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