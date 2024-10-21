https://ria.ru/20241021/sandu-1979122516.html

Санду вызвала Стояногло на дебаты

Санду вызвала Стояногло на дебаты - РИА Новости, 21.10.2024

Санду вызвала Стояногло на дебаты

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду вызвала своего оппонента на втором туре выборов Александра Стояногло на дебаты для обсуждения... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:32

2024-10-21T14:32

2024-10-21T14:42

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду вызвала своего оппонента на втором туре выборов Александра Стояногло на дебаты для обсуждения будущего Молдавии и пути ее развития."Я уважаю голоса тех, кто отдал их за вас. В ближайшее время мы должны провести серьезные дебаты, обсудить будущее Молдавии и ее путь. Моя команда свяжется с вами, чтобы обсудить организацию дебатов", - сказала Санду на брифинге.Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).

https://ria.ru/20241021/sandu-1979122029.html

https://ria.ru/20241021/moldavija-1979115594.html

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