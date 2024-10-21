https://ria.ru/20241021/sandu-1979122134.html

Народ Молдавии выразил свою волю, заявила Санду

Народ Молдавии выразил свою волю, заявила Санду - РИА Новости, 21.10.2024

Народ Молдавии выразил свою волю, заявила Санду

Граждане Молдавии выразили свою волю, большинство избирателей поддержали европейский путь республики, заявила в понедельник на брифинге баллотирующаяся на... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:31

2024-10-21T14:31

2024-10-21T14:31

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евросоюз

снг

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Граждане Молдавии выразили свою волю, большинство избирателей поддержали европейский путь республики, заявила в понедельник на брифинге баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду. В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71% молдаван. "Народ Молдавии выразил свою волю, и большинство граждан поддержали европейский путь", - заявила Санду. Она поблагодарила всех, кто принял участие в выборах и референдуме, "спасая путь к прогрессу". Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,41% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,31% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,07%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.

https://ria.ru/20241021/moldavija-1979110469.html

https://ria.ru/20241021/gruziya-1979118851.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024