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Санду призвала электорат проевропейских кандидатов поддержать ее во II туре - РИА Новости, 21.10.2024
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14:30 21.10.2024 (обновлено: 15:16 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/sandu-1979122029.html
Санду призвала электорат проевропейских кандидатов поддержать ее во II туре
Санду призвала электорат проевропейских кандидатов поддержать ее во II туре - РИА Новости, 21.10.2024
Санду призвала электорат проевропейских кандидатов поддержать ее во II туре
Баллотирующаяся на второй президентский срок в Молдавии Майя Санду попросила электорат других кандидатов, которые поддерживают евроинтеграцию, поддержать ее во... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:30
2024-10-21T15:16
молдавия
выборы в молдавии — 2024
в мире
справки
гагаузия
россия
андрей нэстасе
ион кику
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй президентский срок в Молдавии Майя Санду попросила электорат других кандидатов, которые поддерживают евроинтеграцию, поддержать ее во втором туре президентских выборов."Мы выиграли первый бой в нашей борьбе. Молдавия честно выиграла в нечестной войне, в условиях атаки на стремления страны быть частью ЕС. Граждане Молдавии объединились, я прошу тех, кто проголосовал за проевропейских кандидатов, поддержать свою позицию", - заявила Санду.Она обратилась к электорату Иона Кику, Октавиана Цыку, Андрея Нэстасе и Тудора Ульяновского с призывом поддержать ее во втором туре. С тем же призывом Санду обратилась и к сторонникам Ренато Усатого.Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979122601.html
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молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире, справки, гагаузия, россия, андрей нэстасе, ион кику, наша партия, снг, евросоюз, майя санду
Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, В мире, Справки, Гагаузия, Россия, Андрей Нэстасе, Ион Кику, Наша партия, СНГ, Евросоюз, Майя Санду
Санду призвала электорат проевропейских кандидатов поддержать ее во II туре

Санду призвала электорат проевропейских кандидатов поддержать ее во II туре

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдовы Майя Санду
Президент Молдовы Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдовы Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй президентский срок в Молдавии Майя Санду попросила электорат других кандидатов, которые поддерживают евроинтеграцию, поддержать ее во втором туре президентских выборов.
"Мы выиграли первый бой в нашей борьбе. Молдавия честно выиграла в нечестной войне, в условиях атаки на стремления страны быть частью ЕС. Граждане Молдавии объединились, я прошу тех, кто проголосовал за проевропейских кандидатов, поддержать свою позицию", - заявила Санду.
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В ЕС заявили о "вмешательстве" в выборы в Молдавии
Вчера, 14:32
Она обратилась к электорату Иона Кику, Октавиана Цыку, Андрея Нэстасе и Тудора Ульяновского с призывом поддержать ее во втором туре. С тем же призывом Санду обратилась и к сторонникам Ренато Усатого.
Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
Кишинев - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Жители Молдавии устали от нынешних властей, заявили в оппозиции
Вчера, 14:54
 
МолдавияВыборы в Молдавии — 2024В миреСправкиГагаузияРоссияАндрей НэстасеИон КикуНаша партияСНГЕвросоюзМайя Санду
 
 
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