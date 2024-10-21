https://ria.ru/20241021/sandu-1979059326.html

Санду не набирает норму для победы в первом туре выборов в Молдавии

Санду не набирает норму для победы в первом туре выборов в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024

Санду не набирает норму для победы в первом туре выборов в Молдавии

Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов, сообщил ЦИК республики после обработки 98,29% протоколов. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T08:37

2024-10-21T08:37

2024-10-21T09:01

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КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов, сообщил ЦИК республики после обработки 98,29% протоколов.На втором месте — отстраненный от должности генпрокурора республики, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% избирателей.Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день состоялся референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.При этом с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Как уточнили вечером в оппозиционном блоке "Победа", политсила зафиксировала больше 200 нарушений, в том числе незаконную агитацию, давление на избирателей, присутствие полиции на участках, использование символов ЕС, порчу и фотографирование бюллетеней. Там уточнили, что это происходит по всей стране, а также на участках для голосования за границей.На выборах президента в Молдавии были зарегистрированы 11 кандидатов: помимо уже названных Санду и Стояногло это экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, бывший министр иностранных дел республики Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979056055.html

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Варвара Скокшина

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