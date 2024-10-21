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Санду не набирает норму для победы в первом туре выборов в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
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08:37 21.10.2024 (обновлено: 09:01 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/sandu-1979059326.html
Санду не набирает норму для победы в первом туре выборов в Молдавии
Санду не набирает норму для победы в первом туре выборов в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
Санду не набирает норму для победы в первом туре выборов в Молдавии
Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов, сообщил ЦИК республики после обработки 98,29% протоколов. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:37
2024-10-21T09:01
молдавия
выборы в молдавии — 2024
майя санду
в мире
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КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов, сообщил ЦИК республики после обработки 98,29% протоколов.На втором месте — отстраненный от должности генпрокурора республики, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% избирателей.Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день состоялся референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.При этом с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Как уточнили вечером в оппозиционном блоке "Победа", политсила зафиксировала больше 200 нарушений, в том числе незаконную агитацию, давление на избирателей, присутствие полиции на участках, использование символов ЕС, порчу и фотографирование бюллетеней. Там уточнили, что это происходит по всей стране, а также на участках для голосования за границей.На выборах президента в Молдавии были зарегистрированы 11 кандидатов: помимо уже названных Санду и Стояногло это экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, бывший министр иностранных дел республики Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979056055.html
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молдавия, выборы в молдавии — 2024, майя санду, в мире
Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, Майя Санду, В мире
Санду не набирает норму для победы в первом туре выборов в Молдавии

Санду лидирует в первом туре выборов в Молдавии с 41,92 процента голосов

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов, сообщил ЦИК республики после обработки 98,29% протоколов.
На втором месте — отстраненный от должности генпрокурора республики, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% избирателей.
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Вчера, 07:38
Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день состоялся референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.
При этом с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Как уточнили вечером в оппозиционном блоке "Победа", политсила зафиксировала больше 200 нарушений, в том числе незаконную агитацию, давление на избирателей, присутствие полиции на участках, использование символов ЕС, порчу и фотографирование бюллетеней. Там уточнили, что это происходит по всей стране, а также на участках для голосования за границей.
На выборах президента в Молдавии были зарегистрированы 11 кандидатов: помимо уже названных Санду и Стояногло это экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, бывший министр иностранных дел республики Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Президент Молдавии Майя Санду во время пресс-подхода на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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