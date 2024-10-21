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Санду проиграла референдум о евроинтеграции Молдавии, заявил Шор - РИА Новости, 21.10.2024
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02:45 21.10.2024 (обновлено: 02:46 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/sandu-1979047070.html
Санду проиграла референдум о евроинтеграции Молдавии, заявил Шор
Санду проиграла референдум о евроинтеграции Молдавии, заявил Шор - РИА Новости, 21.10.2024
Санду проиграла референдум о евроинтеграции Молдавии, заявил Шор
Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду проиграла еврореферендум в республике. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T02:45
2024-10-21T02:46
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду проиграла еврореферендум в республике.По предварительным данным ЦИК после обработки 94% протоколов, против вступления Молдавии в ЕС на референдуме проголосовали 52,38% избирателей, за - 47,62%."Майя, хочу обратиться к тебе - шесть месяцев назад я тебе обещал баттл, баттл по референдуму. На референдуме ты никого не могла снять, но тем не менее, ты запугивала... всех арестами, обысками и другим. Сегодня я тебя поздравляю - баттл ты проиграла, Молдавия проголосовала против", - заявил Шор в видеообращении, размещенном в его соцсетях.Он поблагодарил молдавский народ за "твердость, жесткость", за то, что избиратели не поддались провокациям и не испугались.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый порог в 33,3%.
https://ria.ru/20241021/tsik-1979046437.html
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в мире, молдавия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024
Санду проиграла референдум о евроинтеграции Молдавии, заявил Шор

Лидер оппозиционного блока "Победа" Шор: Санду проиграла еврореферендум

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду проиграла еврореферендум в республике.
По предварительным данным ЦИК после обработки 94% протоколов, против вступления Молдавии в ЕС на референдуме проголосовали 52,38% избирателей, за - 47,62%.
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Более 90% избирателей Гагаузии высказались против евроинтеграции
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"Майя, хочу обратиться к тебе - шесть месяцев назад я тебе обещал баттл, баттл по референдуму. На референдуме ты никого не могла снять, но тем не менее, ты запугивала... всех арестами, обысками и другим. Сегодня я тебя поздравляю - баттл ты проиграла, Молдавия проголосовала против", - заявил Шор в видеообращении, размещенном в его соцсетях.
Он поблагодарил молдавский народ за "твердость, жесткость", за то, что избиратели не поддались провокациям и не испугались.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый порог в 33,3%.
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