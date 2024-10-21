https://ria.ru/20241021/sandu-1979047070.html

Санду проиграла референдум о евроинтеграции Молдавии, заявил Шор

Санду проиграла референдум о евроинтеграции Молдавии, заявил Шор - РИА Новости, 21.10.2024

Санду проиграла референдум о евроинтеграции Молдавии, заявил Шор

Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду проиграла еврореферендум в республике. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T02:45

2024-10-21T02:45

2024-10-21T02:46

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду проиграла еврореферендум в республике.По предварительным данным ЦИК после обработки 94% протоколов, против вступления Молдавии в ЕС на референдуме проголосовали 52,38% избирателей, за - 47,62%."Майя, хочу обратиться к тебе - шесть месяцев назад я тебе обещал баттл, баттл по референдуму. На референдуме ты никого не могла снять, но тем не менее, ты запугивала... всех арестами, обысками и другим. Сегодня я тебя поздравляю - баттл ты проиграла, Молдавия проголосовала против", - заявил Шор в видеообращении, размещенном в его соцсетях.Он поблагодарил молдавский народ за "твердость, жесткость", за то, что избиратели не поддались провокациям и не испугались.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый порог в 33,3%.

https://ria.ru/20241021/tsik-1979046437.html

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в мире, молдавия, выборы в молдавии — 2024