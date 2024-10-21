https://ria.ru/20241021/sandu-1979044371.html

Санду обвинила во вмешательстве в выборы "ОПГ и иностранные силы"

Санду обвинила во вмешательстве в выборы "ОПГ и иностранные силы" - РИА Новости, 21.10.2024

Санду обвинила во вмешательстве в выборы "ОПГ и иностранные силы"

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии и лидирующая в первом туре выборов Майя Санду утверждает, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T01:20

2024-10-21T01:20

2024-10-21T02:02

молдавия

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии и лидирующая в первом туре выборов Майя Санду утверждает, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию, поскольку некие "ОПГ вместе с иностранными силами" якобы пытались подкупить избирателей в республике."Молдавия сталкивалась в последние время с беспрецедентной атакой на свободу и демократию в нашей стране, ОПГ вместе с иностранными силами атаковали нашу страну десятками миллионами евро, ложью и пропагандой, самыми низкими способами, чтобы ввергнуть страну в зону нестабильности. У нас есть доказательства, что целью ОПГ была покупка 300 тысяч голосов на выборах, чтобы скомпрометировать демократический процесс", - заявила Санду на брифинге после выборов.По ее словам, власти страны не откажутся защищать свободу и демократию."Ждем финальных результатов и озвучим дальнейшие действия", - добавила Санду.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск). По предварительным данным Центризбиркома после обработки 90% протоколов с избирательных участков, Санду набирает 37,88%, Стояногло - 28,77%. По последним данным ЦИК, против вступления Молдавии в ЕС на референдуме проголосовали 53,54% избирателей, за - 46,46%

https://ria.ru/20241021/tsik-1979044132.html

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