https://ria.ru/20241021/sandu-1979044371.html
Санду обвинила во вмешательстве в выборы "ОПГ и иностранные силы"
Санду обвинила во вмешательстве в выборы "ОПГ и иностранные силы" - РИА Новости, 21.10.2024
Санду обвинила во вмешательстве в выборы "ОПГ и иностранные силы"
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии и лидирующая в первом туре выборов Майя Санду утверждает, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T01:20
2024-10-21T01:20
2024-10-21T02:02
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии и лидирующая в первом туре выборов Майя Санду утверждает, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию, поскольку некие "ОПГ вместе с иностранными силами" якобы пытались подкупить избирателей в республике."Молдавия сталкивалась в последние время с беспрецедентной атакой на свободу и демократию в нашей стране, ОПГ вместе с иностранными силами атаковали нашу страну десятками миллионами евро, ложью и пропагандой, самыми низкими способами, чтобы ввергнуть страну в зону нестабильности. У нас есть доказательства, что целью ОПГ была покупка 300 тысяч голосов на выборах, чтобы скомпрометировать демократический процесс", - заявила Санду на брифинге после выборов.По ее словам, власти страны не откажутся защищать свободу и демократию."Ждем финальных результатов и озвучим дальнейшие действия", - добавила Санду.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск). По предварительным данным Центризбиркома после обработки 90% протоколов с избирательных участков, Санду набирает 37,88%, Стояногло - 28,77%. По последним данным ЦИК, против вступления Молдавии в ЕС на референдуме проголосовали 53,54% избирателей, за - 46,46%
https://ria.ru/20241021/tsik-1979044132.html
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молдавия, в мире
Санду обвинила во вмешательстве в выборы "ОПГ и иностранные силы"
Санду: в атаках на демократию Молдавии виноваты "иностранные силы"
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии и лидирующая в первом туре выборов Майя Санду утверждает, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию, поскольку некие "ОПГ вместе с иностранными силами" якобы пытались подкупить избирателей в республике.
"Молдавия сталкивалась в последние время с беспрецедентной атакой на свободу и демократию в нашей стране, ОПГ вместе с иностранными силами атаковали нашу страну десятками миллионами евро, ложью и пропагандой, самыми низкими способами, чтобы ввергнуть страну в зону нестабильности. У нас есть доказательства, что целью ОПГ была покупка 300 тысяч голосов на выборах, чтобы скомпрометировать демократический процесс", - заявила Санду на брифинге после выборов.
По ее словам, власти страны не откажутся защищать свободу и демократию.
"Ждем финальных результатов и озвучим дальнейшие действия", - добавила Санду.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.
Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск). По предварительным данным Центризбиркома после обработки 90% протоколов с избирательных участков, Санду набирает 37,88%, Стояногло - 28,77%. По последним данным ЦИК, против вступления Молдавии в ЕС
на референдуме проголосовали 53,54% избирателей, за - 46,46%