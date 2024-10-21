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Санду в целом провалила референдум о ЕС, считает политолог

Санду в целом провалила референдум о ЕС, считает политолог - РИА Новости, 21.10.2024

Санду в целом провалила референдум о ЕС, считает политолог

Западу понятно, что президент Молдавии Майя Санду в целом провалила референдум о ЕС и "миллиарды евро пошли прахом", даже если диаспора вытянет его в последний... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T08:19

2024-10-21T08:19

2024-10-21T08:19

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молдавия

брюссель

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евросоюз

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Западу понятно, что президент Молдавии Майя Санду в целом провалила референдум о ЕС и "миллиарды евро пошли прахом", даже если диаспора вытянет его в последний момент за счет своих голосов, считает молдавский политолог Александр Кориненко в своем Telegram-канале. На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз против евроинтеграции проголосовали 50,11% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 98,06% протоколов. Поддержали идею вступления в ЕС 49,89% избирателей. "Санду - все. Конечно, на последних 1,5% нас попытаются убедить, что американская и канадская диаспора очень сознательная, они спасли референдум и все хорошо. Нет, для Санду не все хорошо, она понимает, что на это даже не весь ее ядерный электорат купится, не говоря уже о лидерах в европейских столицах, им понятно, что референдум она провалила, миллиарды евро пошли прахом, европейцам давалась лишь красивая картинка из Кишинева", - написал Кориненко. По его мнению, Санду не боится граждан Молдавии, но боится, что ее вызовут на ковер в Брюссель и спросят "за все". "Проевропейским политикам надо срочно лететь на смотрины, потому что второй тур ей не взять в честной гонке. Единственное, в чем молдавские социологи не ошиблись, это в антирейтинге Санду - 60%. Ей неоткуда брать голоса во втором туре", - подчеркнул политолог. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979056055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, брюссель, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024