https://ria.ru/20241021/sanda-1979058141.html
Санду в целом провалила референдум о ЕС, считает политолог
Санду в целом провалила референдум о ЕС, считает политолог - РИА Новости, 21.10.2024
Санду в целом провалила референдум о ЕС, считает политолог
Западу понятно, что президент Молдавии Майя Санду в целом провалила референдум о ЕС и "миллиарды евро пошли прахом", даже если диаспора вытянет его в последний... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:19
2024-10-21T08:19
2024-10-21T08:19
в мире
молдавия
брюссель
майя санду
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978995032_0:0:2441:1373_1920x0_80_0_0_8f1451299d5759cac8da80f22f9667c5.jpg
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Западу понятно, что президент Молдавии Майя Санду в целом провалила референдум о ЕС и "миллиарды евро пошли прахом", даже если диаспора вытянет его в последний момент за счет своих голосов, считает молдавский политолог Александр Кориненко в своем Telegram-канале. На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз против евроинтеграции проголосовали 50,11% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 98,06% протоколов. Поддержали идею вступления в ЕС 49,89% избирателей. "Санду - все. Конечно, на последних 1,5% нас попытаются убедить, что американская и канадская диаспора очень сознательная, они спасли референдум и все хорошо. Нет, для Санду не все хорошо, она понимает, что на это даже не весь ее ядерный электорат купится, не говоря уже о лидерах в европейских столицах, им понятно, что референдум она провалила, миллиарды евро пошли прахом, европейцам давалась лишь красивая картинка из Кишинева", - написал Кориненко. По его мнению, Санду не боится граждан Молдавии, но боится, что ее вызовут на ковер в Брюссель и спросят "за все". "Проевропейским политикам надо срочно лететь на смотрины, потому что второй тур ей не взять в честной гонке. Единственное, в чем молдавские социологи не ошиблись, это в антирейтинге Санду - 60%. Ей неоткуда брать голоса во втором туре", - подчеркнул политолог. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979056055.html
https://ria.ru/20241021/ekspert-1979047909.html
молдавия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978995032_136:0:2305:1627_1920x0_80_0_0_8fd43fa7a99386d432e41f974606d5cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, брюссель, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Брюссель, Майя Санду, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Санду в целом провалила референдум о ЕС, считает политолог
Политолог Кориненко: Западу понятно, что Санду провалила референдум о ЕС
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости.
Западу понятно, что президент Молдавии Майя Санду в целом провалила референдум о ЕС и "миллиарды евро пошли прахом", даже если диаспора вытянет его в последний момент за счет своих голосов, считает молдавский политолог Александр Кориненко в своем Telegram-канале
.
На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз против евроинтеграции проголосовали 50,11% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 98,06% протоколов. Поддержали идею вступления в ЕС 49,89% избирателей.
"Санду - все. Конечно, на последних 1,5% нас попытаются убедить, что американская и канадская диаспора очень сознательная, они спасли референдум и все хорошо. Нет, для Санду не все хорошо, она понимает, что на это даже не весь ее ядерный электорат купится, не говоря уже о лидерах в европейских столицах, им понятно, что референдум она провалила, миллиарды евро пошли прахом, европейцам давалась лишь красивая картинка из Кишинева", - написал Кориненко.
По его мнению, Санду не боится граждан Молдавии, но боится, что ее вызовут на ковер в Брюссель
и спросят "за все". "Проевропейским политикам надо срочно лететь на смотрины, потому что второй тур ей не взять в честной гонке. Единственное, в чем молдавские социологи не ошиблись, это в антирейтинге Санду - 60%. Ей неоткуда брать голоса во втором туре", - подчеркнул политолог.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.