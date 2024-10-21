https://ria.ru/20241021/sammit-1979054781.html

Посредничество Анкары может стать темой переговоров Путина и Эрдогана

Посредничество Анкары может стать темой переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 21.10.2024

Посредничество Анкары может стать темой переговоров Путина и Эрдогана

Турецкое посредничество по мирному урегулированию украинского конфликта и ситуация на Ближнем Востоке могут войти в повестку планируемых переговоров президентов РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T07:03

2024-10-21T07:03

2024-10-21T07:05

анкара (провинция)

украина

казань

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КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Турецкое посредничество по мирному урегулированию украинского конфликта и ситуация на Ближнем Востоке могут войти в повестку планируемых переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях саммита БРИКС в Казани, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в администрации турецкого лидера.Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34, саммит объединения в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ситуация на Ближнем Востоке, тема турецкого посредничества по урегулированию конфликта в Украине, предварительно, войдут в главную повестку. Конечно же, будет обсуждена и двусторонняя повестка, экономическое, торговое, энергетическое сотрудничество. Повестка широкая", - сообщил собеседник агентства.Путин на прошлой неделе заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это является. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.Владимир Зеленский 16 октября представил в Раде так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20241021/briks-1979052433.html

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анкара (провинция)

украина

казань

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анкара (провинция), украина, казань