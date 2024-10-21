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Сальдо: Херсонская область предъявит Украине счет за нанесенный ущерб

Сальдо: Херсонская область предъявит Украине счет за нанесенный ущерб - РИА Новости, 21.10.2024

Сальдо: Херсонская область предъявит Украине счет за нанесенный ущерб

Херсонская область после окончания специальной военной операции предъявит Украине весь нанесенный киевским режимом ущерб, сообщил РИА Новости губернатор региона РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T03:20

2024-10-21T03:20

2024-10-21T06:43

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днепр (город)

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Херсонская область после окончания специальной военной операции предъявит Украине весь нанесенный киевским режимом ущерб, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "После победы в СВО обязательно предъявим киевскому режиму, если он еще будут существовать, счет за весь причиненный херсонцам, государственным и частным предприятиям и организациям, всей Херсонской области материальный и моральный ущерб, а также за недополученную прибыль", — сказал Сальдо.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241019/vsu-1978889349.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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в мире, жкх, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо