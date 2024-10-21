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Президент Туниса заявил о попытках сионистов разжечь конфликт в стране - РИА Новости, 21.10.2024
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17:44 21.10.2024 (обновлено: 17:49 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/said-1979163162.html
Президент Туниса заявил о попытках сионистов разжечь конфликт в стране
Президент Туниса заявил о попытках сионистов разжечь конфликт в стране - РИА Новости, 21.10.2024
Президент Туниса заявил о попытках сионистов разжечь конфликт в стране
Президент Туниса Кайс Саид заявил, что сионисты и члены масонских ложи пытались разжечь конфликт в стране. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:44
2024-10-21T17:49
в мире
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израиль
зин аль-абидин бен али
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КАИР, 21 окт - РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид заявил, что сионисты и члены масонских ложи пытались разжечь конфликт в стране. В понедельник Саид принес присягу в связи со вступлением в должность президента Туниса на второй срок. "Была попытка втянуть Тунис во внутренний конфликт с боевыми действиями и разделить его на группу округов, но депутаты собрались и свели на нет планы, которые разработали агенты международного сионизма и члены масонских лож", - сказал Саид в ходе выступления перед парламентом страны. По его словам, попытки разжечь ситуацию в стране предпринимались всеми способами. Саид подчеркнул, что о какой-либо нормализации с Израилем не может быть и речи. Ранее Высшая независимая избирательная комиссия Туниса утвердила переизбрание Кайса Саида на второй срок на посту президента страны. Выборы состоялись в Тунисе 6 октября. Явка оказалась невысокой - 28,8%. Саид победил с огромным перевесом, получив 90,69% голосов избирателей. Его соперники – находящийся под стражей бизнесмен Айяши Заммель и лидер левой партии "Народное движение" Зухейр аль-Магзауи - набрали 7,35% и 1,97% соответственно. Саид, находящийся на посту президента с 2019 года, будет занимать эту должность еще пять лет. В июле 2021 года на фоне массовых протестов против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, Саид приостановил работу парламента и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года он распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты". В декабре-январе состоялись досрочные выборы в парламент Туниса. Явка оказалась низкой, едва превысив 11%, оппозиция бойкотировала выборы. В июле 2022 года оппозиция также бойкотировала референдум по внесению поправок в конституцию: за проект новой конституции Туниса тогда проголосовали 94,6% при явке всего 27% от числа потенциальных избирателей. Критики Саида, среди которых как умеренные исламисты из некогда фактически правившей партии "Ан-Нахда", так и лидеры профсоюзов, утверждают, что текст новой конституции перечеркивает все достижения демократии, которых удалось добиться после свержения в 2010 году президента Зин аль-Абидина Бен Али, правившего страной свыше 20 лет. Поправки в конституцию наделили главу государства значительно более широкими полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом.
https://ria.ru/20241020/zapad-1978991247.html
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в мире, тунис (страна), израиль, зин аль-абидин бен али
В мире, Тунис (страна), Израиль, Зин аль-Абидин бен Али
Президент Туниса заявил о попытках сионистов разжечь конфликт в стране

Президент Туниса Саид: сионисты и масоны пытались разжечь конфликт в стране

© AP Photo / Tingshu WangПрезидент Туниса Кайс Саид
Президент Туниса Кайс Саид - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Tingshu Wang
Президент Туниса Кайс Саид. Архивное фото
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КАИР, 21 окт - РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид заявил, что сионисты и члены масонских ложи пытались разжечь конфликт в стране.
В понедельник Саид принес присягу в связи со вступлением в должность президента Туниса на второй срок.
"Была попытка втянуть Тунис во внутренний конфликт с боевыми действиями и разделить его на группу округов, но депутаты собрались и свели на нет планы, которые разработали агенты международного сионизма и члены масонских лож", - сказал Саид в ходе выступления перед парламентом страны.
По его словам, попытки разжечь ситуацию в стране предпринимались всеми способами. Саид подчеркнул, что о какой-либо нормализации с Израилем не может быть и речи.
Шиптон: Запад провоцирует цветные революции на всем постсоветском пространстве - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Отец Ассанжа заявил, что Запад провоцирует цветные революции
20 октября, 15:47
Ранее Высшая независимая избирательная комиссия Туниса утвердила переизбрание Кайса Саида на второй срок на посту президента страны. Выборы состоялись в Тунисе 6 октября. Явка оказалась невысокой - 28,8%. Саид победил с огромным перевесом, получив 90,69% голосов избирателей. Его соперники – находящийся под стражей бизнесмен Айяши Заммель и лидер левой партии "Народное движение" Зухейр аль-Магзауи - набрали 7,35% и 1,97% соответственно. Саид, находящийся на посту президента с 2019 года, будет занимать эту должность еще пять лет.
В июле 2021 года на фоне массовых протестов против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, Саид приостановил работу парламента и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года он распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты". В декабре-январе состоялись досрочные выборы в парламент Туниса. Явка оказалась низкой, едва превысив 11%, оппозиция бойкотировала выборы. В июле 2022 года оппозиция также бойкотировала референдум по внесению поправок в конституцию: за проект новой конституции Туниса тогда проголосовали 94,6% при явке всего 27% от числа потенциальных избирателей.
Критики Саида, среди которых как умеренные исламисты из некогда фактически правившей партии "Ан-Нахда", так и лидеры профсоюзов, утверждают, что текст новой конституции перечеркивает все достижения демократии, которых удалось добиться после свержения в 2010 году президента Зин аль-Абидина Бен Али, правившего страной свыше 20 лет. Поправки в конституцию наделили главу государства значительно более широкими полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом.
Министр иностранных дел по делам миграции и тунисцев за рубежом Набиль Аммар - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Набиль Аммар: Тунис открыт к сотрудничеству с Россией во всех сферах
21 декабря 2023, 15:21
 
В миреТунис (страна)ИзраильЗин аль-Абидин бен Али
 
 
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