https://ria.ru/20241021/ruki-1979043248.html
В России фильм "Руки вверх!" снова возглавил кинопрокат
В России фильм "Руки вверх!" снова возглавил кинопрокат - РИА Новости, 21.10.2024
В России фильм "Руки вверх!" снова возглавил кинопрокат
Фильм об известной музыкальной группе 1990-х "Руки вверх!" вторую неделю подряд стал лидером кинопроката, заработав 186,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T00:52
2024-10-21T00:52
2024-10-21T00:52
деми мур (деметрия гайнс)
снг
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Фильм об известной музыкальной группе 1990-х "Руки вверх!" вторую неделю подряд стал лидером кинопроката, заработав 186,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место поднялся "Ужасающий 3", сборы составили 87,8 миллиона рублей. На третью позицию опустился "Граф Монте-Кристо", заработавший 62,1 миллиона рублей. На четвертом месте оказалась еще одна премьера недели - победитель Каннского фестиваля с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном "Анора". Сборы составили 55,3 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров "Субстанция" с Деми Мур и Маргарет Куолли, собравшая 55,2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20241008/kino-1977041494.html
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деми мур (деметрия гайнс), снг, россия
Деми Мур (Деметрия Гайнс), СНГ, Россия
В России фильм "Руки вверх!" снова возглавил кинопрокат
Фильм "Руки вверх!" снова возглавил кинопрокат в России