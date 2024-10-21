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В России фильм "Руки вверх!" снова возглавил кинопрокат - РИА Новости, 21.10.2024
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00:52 21.10.2024
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В России фильм "Руки вверх!" снова возглавил кинопрокат
В России фильм "Руки вверх!" снова возглавил кинопрокат - РИА Новости, 21.10.2024
В России фильм "Руки вверх!" снова возглавил кинопрокат
Фильм об известной музыкальной группе 1990-х "Руки вверх!" вторую неделю подряд стал лидером кинопроката, заработав 186,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за... РИА Новости, 21.10.2024
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Фильм об известной музыкальной группе 1990-х "Руки вверх!" вторую неделю подряд стал лидером кинопроката, заработав 186,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место поднялся "Ужасающий 3", сборы составили 87,8 миллиона рублей. На третью позицию опустился "Граф Монте-Кристо", заработавший 62,1 миллиона рублей. На четвертом месте оказалась еще одна премьера недели - победитель Каннского фестиваля с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном "Анора". Сборы составили 55,3 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров "Субстанция" с Деми Мур и Маргарет Куолли, собравшая 55,2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20241008/kino-1977041494.html
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деми мур (деметрия гайнс), снг, россия
Деми Мур (Деметрия Гайнс), СНГ, Россия
В России фильм "Руки вверх!" снова возглавил кинопрокат

Фильм "Руки вверх!" снова возглавил кинопрокат в России

© Yellow, Black & White (2024)Кадр из фильма "Руки вверх"
Кадр из фильма Руки вверх - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Yellow, Black & White (2024)
Кадр из фильма "Руки вверх"
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Фильм об известной музыкальной группе 1990-х "Руки вверх!" вторую неделю подряд стал лидером кинопроката, заработав 186,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место поднялся "Ужасающий 3", сборы составили 87,8 миллиона рублей.
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На третью позицию опустился "Граф Монте-Кристо", заработавший 62,1 миллиона рублей.
На четвертом месте оказалась еще одна премьера недели - победитель Каннского фестиваля с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном "Анора". Сборы составили 55,3 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров "Субстанция" с Деми Мур и Маргарет Куолли, собравшая 55,2 миллиона рублей.
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Деми Мур (Деметрия Гайнс)СНГРоссия
 
 
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