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Строительство коллектора за 8 млрд руб завершили в Ростове - РИА Новости, 21.10.2024
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
18:57 21.10.2024 (обновлено: 19:04 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/rostov-1979180587.html
Строительство коллектора за 8 млрд руб завершили в Ростове
Строительство коллектора за 8 млрд руб завершили в Ростове - РИА Новости, 21.10.2024
Строительство коллектора за 8 млрд руб завершили в Ростове
Строительство канализационного коллектора, охватывающего практически половину Ростова-на-Дону, завершено, сообщил журналистам глава администрации города Алексей РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:57
2024-10-21T19:04
ростовская область
дон
ростов
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Строительство канализационного коллектора, охватывающего практически половину Ростова-на-Дону, завершено, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "Мы завершили строительство канализационного коллектора №62. Это крупнейший проект инженерной инфраструктуры в новейшей истории Ростова", - сказал он. Глава городской администрации уточнил, что на создание объекта было привлечено более 8 миллиардов рублей. Коллектор охватывает практически половину города и позволит обеспечить отвод сточных вод с трех районов: Пролетарского, Первомайского и Кировского. "Благодаря новому сооружению мы сможем обеспечить качественной системой водоотведения более 100 тысяч жителей новых жилых районов "Нового Ростова" и левобережной зоны. Кроме того, с введение в строй коллектора мы решим наболевший вопрос с водоотведением жилой застройки в Нижней Александровке", - рассказал Логвиненко. Общая протяженность коллектора 8641 погонных метра. Диаметр трубы - до двух метров. Глубина заложения – от 3 до 22 метров. При его строительстве использовались современные технологии и материалы. Метод микротоннелирования позволил возвести разветвленную канализационную сеть без традиционных раскопок. Коллектор проходит от территории старого аэропорта в южном направлении с переходом через Нахичеванскую протоку реки Дон, далее через остров Зелёный, затем переход через судоходное русло реки Дон вдоль южной стороны улицы Левобережной до существующей КНС-6.
https://ria.ru/20241021/podkljuchenie-1979176107.html
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дон, ростов, ростов-на-дону, алексей логвиненко
Ростовская область , Дон, Ростов, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко

Строительство коллектора за 8 млрд руб завершили в Ростове

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации города Ростова-на-ДонуКанализационный коллектор №62 в Ростове-на-Дону
Канализационный коллектор №62 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации города Ростова-на-Дону
Канализационный коллектор №62 в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Строительство канализационного коллектора, охватывающего практически половину Ростова-на-Дону, завершено, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
"Мы завершили строительство канализационного коллектора №62. Это крупнейший проект инженерной инфраструктуры в новейшей истории Ростова", - сказал он.
Глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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Глава городской администрации уточнил, что на создание объекта было привлечено более 8 миллиардов рублей. Коллектор охватывает практически половину города и позволит обеспечить отвод сточных вод с трех районов: Пролетарского, Первомайского и Кировского.
"Благодаря новому сооружению мы сможем обеспечить качественной системой водоотведения более 100 тысяч жителей новых жилых районов "Нового Ростова" и левобережной зоны. Кроме того, с введение в строй коллектора мы решим наболевший вопрос с водоотведением жилой застройки в Нижней Александровке", - рассказал Логвиненко.
Общая протяженность коллектора 8641 погонных метра. Диаметр трубы - до двух метров. Глубина заложения – от 3 до 22 метров. При его строительстве использовались современные технологии и материалы. Метод микротоннелирования позволил возвести разветвленную канализационную сеть без традиционных раскопок.
Коллектор проходит от территории старого аэропорта в южном направлении с переходом через Нахичеванскую протоку реки Дон, далее через остров Зелёный, затем переход через судоходное русло реки Дон вдоль южной стороны улицы Левобережной до существующей КНС-6.
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Ростовская областьДонРостовРостов-на-ДонуАлексей Логвиненко
 
 
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