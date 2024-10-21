https://ria.ru/20241021/rostov-1979180587.html

Строительство коллектора за 8 млрд руб завершили в Ростове

Строительство коллектора за 8 млрд руб завершили в Ростове - РИА Новости, 21.10.2024

Строительство коллектора за 8 млрд руб завершили в Ростове

Строительство канализационного коллектора, охватывающего практически половину Ростова-на-Дону, завершено, сообщил журналистам глава администрации города Алексей РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:57

2024-10-21T18:57

2024-10-21T19:04

ростовская область

дон

ростов

ростов-на-дону

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Строительство канализационного коллектора, охватывающего практически половину Ростова-на-Дону, завершено, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "Мы завершили строительство канализационного коллектора №62. Это крупнейший проект инженерной инфраструктуры в новейшей истории Ростова", - сказал он. Глава городской администрации уточнил, что на создание объекта было привлечено более 8 миллиардов рублей. Коллектор охватывает практически половину города и позволит обеспечить отвод сточных вод с трех районов: Пролетарского, Первомайского и Кировского. "Благодаря новому сооружению мы сможем обеспечить качественной системой водоотведения более 100 тысяч жителей новых жилых районов "Нового Ростова" и левобережной зоны. Кроме того, с введение в строй коллектора мы решим наболевший вопрос с водоотведением жилой застройки в Нижней Александровке", - рассказал Логвиненко. Общая протяженность коллектора 8641 погонных метра. Диаметр трубы - до двух метров. Глубина заложения – от 3 до 22 метров. При его строительстве использовались современные технологии и материалы. Метод микротоннелирования позволил возвести разветвленную канализационную сеть без традиционных раскопок. Коллектор проходит от территории старого аэропорта в южном направлении с переходом через Нахичеванскую протоку реки Дон, далее через остров Зелёный, затем переход через судоходное русло реки Дон вдоль южной стороны улицы Левобережной до существующей КНС-6.

https://ria.ru/20241021/podkljuchenie-1979176107.html

https://ria.ru/20241020/derevya-1978969589.html

дон

ростов

ростов-на-дону

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дон, ростов, ростов-на-дону, алексей логвиненко