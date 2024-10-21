https://ria.ru/20241021/rostov-1979149869.html

В Ростовской области разбираются в истории о "ферме с рабами"

В Ростовской области разбираются в истории о "ферме с рабами" - РИА Новости, 21.10.2024

В Ростовской области разбираются в истории о "ферме с рабами"

Правоохранительные органы разбираются в истории о "ферме с рабами" в Ростовской области, полиция проводит опросы на месте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:41

2024-10-21T16:41

2024-10-21T16:41

происшествия

ростовская область

ростов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы разбираются в истории о "ферме с рабами" в Ростовской области, полиция проводит опросы на месте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Поступило сообщение о том, что на одной из ферм в Ростовской области нарушаются права людей - им не платят за работу. Полиция выехала на место, проводятся опросы работников и землевладельцев", - сказал собеседник агентства. Ранее в Telegram-канале Don Mash появилась информация о том, что под Ростовом из трудового рабства спасли 18 человек, работавших на ферме за еду. Одному из них удалось связаться с семьей, та обратилась в полицию.

https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html

ростовская область

ростов

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происшествия, ростовская область, ростов