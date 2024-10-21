Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области разбираются в истории о "ферме с рабами" - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/rostov-1979149869.html
В Ростовской области разбираются в истории о "ферме с рабами"
В Ростовской области разбираются в истории о "ферме с рабами" - РИА Новости, 21.10.2024
В Ростовской области разбираются в истории о "ферме с рабами"
Правоохранительные органы разбираются в истории о "ферме с рабами" в Ростовской области, полиция проводит опросы на месте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:41
2024-10-21T16:41
происшествия
ростовская область
ростов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651078_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0685f25d3e0d44985955759d1cb1871b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы разбираются в истории о "ферме с рабами" в Ростовской области, полиция проводит опросы на месте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Поступило сообщение о том, что на одной из ферм в Ростовской области нарушаются права людей - им не платят за работу. Полиция выехала на место, проводятся опросы работников и землевладельцев", - сказал собеседник агентства. Ранее в Telegram-канале Don Mash появилась информация о том, что под Ростовом из трудового рабства спасли 18 человек, работавших на ферме за еду. Одному из них удалось связаться с семьей, та обратилась в полицию.
https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html
ростовская область
ростов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651078_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_15c3576b5f7920015a6b96bbdc47f4a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, ростов
Происшествия, Ростовская область, Ростов
В Ростовской области разбираются в истории о "ферме с рабами"

Полиция разбирается в истории о "ферме с рабами" в Ростовской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы разбираются в истории о "ферме с рабами" в Ростовской области, полиция проводит опросы на месте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Поступило сообщение о том, что на одной из ферм в Ростовской области нарушаются права людей - им не платят за работу. Полиция выехала на место, проводятся опросы работников и землевладельцев", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Telegram-канале Don Mash появилась информация о том, что под Ростовом из трудового рабства спасли 18 человек, работавших на ферме за еду. Одному из них удалось связаться с семьей, та обратилась в полицию.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Жительница Балашихи держала в рабстве шестерых мигрантов
8 мая, 15:58
 
ПроисшествияРостовская областьРостов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала