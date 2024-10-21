https://ria.ru/20241021/rossija-1979129700.html

Россия и Киргизия подписали пять документов по итогам переговоров

Россия и Киргизия подписали пять документов по итогам переговоров - РИА Новости, 21.10.2024

Россия и Киргизия подписали пять документов по итогам переговоров

Российская и киргизская стороны подписали пять документов по итогам переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Киргизии Акылбека... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:08

2024-10-21T15:08

2024-10-21T16:12

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская и киргизская стороны подписали пять документов по итогам переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В числе подписанных документов - соглашение между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки. Его подписали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев.Министр транспорта РФ Роман Старовойт и министр транспорта и коммуникаций Киргизии Абсатар Сыргабаев подписали протокол о внесении изменений в соглашение о международном автомобильном сообщении. Также министры подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере.Кроме того, был подписан меморандум между министерством финансов РФ, Центральным банком РФ и министерством финансов Киргизии и Национальным банком республики о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения. Еще одно соглашение - об информационном взаимодействии между Фондом пенсионного и социального страхования РФ и Социальным фондом Киргизии в сфере пенсионного обеспечения - подписали глава Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков и председатель киргизского соцфонда Бактияр Алиев.Премьер-министры РФ и Киргизии в понедельник, 21 октября, провели в Москве переговоры. Акылбек Жапаров находится в России с официальным визитом, в рамках которого он участвует в мероприятиях, посвященных 100-летию образования Кара-Киргизской автономной области и Дням культуры республики в РФ.

https://ria.ru/20241021/investitsii-1979126650.html

https://ria.ru/20240902/kirgizija-1970033028.html

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россия, киргизия, михаил мишустин, акылбек жапаров, михаил мурашко, пенсионный фонд рф