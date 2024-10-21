Вокруг спутника связи Intelsat-33e заметили около 20 неизвестных объектов
"Роскосмос" сообщил о 20 неопознанных объектах у спутника Intelsat-33e
© Фото : IntelsatСпутник связи Intelsat-33e
© Фото : Intelsat
Спутник связи Intelsat-33e. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве накануне зафиксировала около 20 неизвестных объектов вокруг аппарата Intelsat-33e, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
«
"В плоскости орбиты телекоммуникационного спутника Intelsat-33e было обнаружено около 20 неидентифицированных космических объектов", — отметили в госкорпорации.
По расчетам специалистов, они образовались 19 октября.
В российской спутниковой группировке ближайшими к Intelsat-33e являются телекоммуникационные аппараты "Экспресс-АТ1", "Ямал-402" и "Экспресс-АМ6", а также гидрометеорологический "Электро-Л".
В "Роскосмосе" уточнили, что российские специалисты ведут сбор координатной информации для уточнения параметров орбит выявленных объектов.
Геостационарный телекоммуникационный космический аппарат Intelsat-33e, принадлежащий спутниковому оператору Intelsat, запустили 25 августа 2016 года из Гвианского космического центра. Он использовался для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Африке, на Среднем Востоке, в Азии и Австралии.
В субботу портал SpaceNews со ссылкой на Intelsat сообщил, что аппарат потерял источник питания, из-за чего он полностью отключился. Там добавили, что проводятся работы с компанией Boeing, изготовившей спутник, но возвращение аппарата в строй считается маловероятным. По данным портала, Космическое командование США доложило, что отслеживает около 20 "объектов, связанных с аппаратом".