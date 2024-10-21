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Архангельская область ввела более 300 тысяч "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 22.10.2024
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03:11 21.10.2024 (обновлено: 03:26 22.10.2024)
https://ria.ru/20241021/rieltory-1979225623.html
Архангельская область ввела более 300 тысяч "квадратов" недвижимости
Архангельская область ввела более 300 тысяч "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 22.10.2024
Архангельская область ввела более 300 тысяч "квадратов" недвижимости
Порядка 314 тысяч квадратных метров недвижимости ввели в Архангельской области с начала текущего года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-21T03:11
2024-10-22T03:26
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Порядка 314 тысяч квадратных метров недвижимости ввели в Архангельской области с начала текущего года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер провёл рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, где обсудили социально-экономическое развитие региона."Регион неплохо показывает себя в жилищном строительстве, уже не первый год сохраняя хорошие темпы. С начала текущего года Архангельская область ввела в эксплуатацию порядка 314 тысяч квадратных метров. Также в Архангельской области с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов реализуется четыре инфраструктурных проекта", - приводятся на сайте правительства РФ слова Хуснуллина.Вице-премьер пояснил, что в инфраструктурные проекты входят пять объектов, четыре из которых уже завершены. Так, самый крупный из них – строительство Московского проспекта в Архангельске.
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экономика, жилье, москва, денис васильев (фигурное катание), инком-недвижимость
Экономика, Жилье, Москва, Денис Васильев (фигурное катание), ИНКОМ-Недвижимость
Архангельская область ввела более 300 тысяч "квадратов" недвижимости

Порядка 314 тысяч квадратных метров недвижимости ввели в Архангельской области

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Порядка 314 тысяч квадратных метров недвижимости ввели в Архангельской области с начала текущего года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Вице-премьер провёл рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, где обсудили социально-экономическое развитие региона.
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"Регион неплохо показывает себя в жилищном строительстве, уже не первый год сохраняя хорошие темпы. С начала текущего года Архангельская область ввела в эксплуатацию порядка 314 тысяч квадратных метров. Также в Архангельской области с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов реализуется четыре инфраструктурных проекта", - приводятся на сайте правительства РФ слова Хуснуллина.
Вице-премьер пояснил, что в инфраструктурные проекты входят пять объектов, четыре из которых уже завершены. Так, самый крупный из них – строительство Московского проспекта в Архангельске.
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ЭкономикаЖильеМоскваДенис Васильев (фигурное катание)ИНКОМ-Недвижимость
 
 
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