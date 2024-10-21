https://ria.ru/20241021/rggu-1979194674.html

Чернышенко будет участвовать в работе наблюдательного совета РГГУ

Чернышенко будет участвовать в работе наблюдательного совета РГГУ - РИА Новости, 21.10.2024

Чернышенко будет участвовать в работе наблюдательного совета РГГУ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет участвовать в деятельности наблюдательного совета Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ),... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T20:21

2024-10-21T20:21

2024-10-21T20:21

россия

дмитрий чернышенко

андрей логинов

александр безбородов

российский государственный гуманитарный университет

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет участвовать в деятельности наблюдательного совета Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовых актов. "Разрешить заместителю председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. участие на безвозмездной основе в деятельности наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный гуманитарный университет"", - говорится в документе. В июне Минобрнауки РФ утвердило новую редакцию устава РГГУ, предполагающую смену его организационно-правовой формы с федерального на автономное учреждение. Автономное учреждение получает средства единой суммой — субсидией — и самостоятельно, в соответствии с разработанным финансовым планом, их расходует. Кроме того, летом исполняющим обязанности ректора вуза был назначен бывший замминистра юстиции РФ Андрей Логинов, ранее пост ректора занимал Александр Безбородов.

https://ria.ru/20240919/rggu-1973703520.html

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россия, дмитрий чернышенко, андрей логинов, александр безбородов, российский государственный гуманитарный университет