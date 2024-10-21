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Чернышенко будет участвовать в работе наблюдательного совета РГГУ - РИА Новости, 21.10.2024
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20:21 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/rggu-1979194674.html
Чернышенко будет участвовать в работе наблюдательного совета РГГУ
Чернышенко будет участвовать в работе наблюдательного совета РГГУ - РИА Новости, 21.10.2024
Чернышенко будет участвовать в работе наблюдательного совета РГГУ
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет участвовать в деятельности наблюдательного совета Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ),... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T20:21
2024-10-21T20:21
россия
дмитрий чернышенко
андрей логинов
александр безбородов
российский государственный гуманитарный университет
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет участвовать в деятельности наблюдательного совета Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовых актов. "Разрешить заместителю председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. участие на безвозмездной основе в деятельности наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный гуманитарный университет"", - говорится в документе. В июне Минобрнауки РФ утвердило новую редакцию устава РГГУ, предполагающую смену его организационно-правовой формы с федерального на автономное учреждение. Автономное учреждение получает средства единой суммой — субсидией — и самостоятельно, в соответствии с разработанным финансовым планом, их расходует. Кроме того, летом исполняющим обязанности ректора вуза был назначен бывший замминистра юстиции РФ Андрей Логинов, ранее пост ректора занимал Александр Безбородов.
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россия, дмитрий чернышенко, андрей логинов, александр безбородов, российский государственный гуманитарный университет
Россия, Дмитрий Чернышенко, Андрей Логинов, Александр Безбородов, Российский государственный гуманитарный университет
Чернышенко будет участвовать в работе наблюдательного совета РГГУ

Вице-премьер Чернышенко будет участвовать в работе наблюдательного совета РГГУ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет участвовать в деятельности наблюдательного совета Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовых актов.
"Разрешить заместителю председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. участие на безвозмездной основе в деятельности наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный гуманитарный университет"", - говорится в документе.
В июне Минобрнауки РФ утвердило новую редакцию устава РГГУ, предполагающую смену его организационно-правовой формы с федерального на автономное учреждение. Автономное учреждение получает средства единой суммой — субсидией — и самостоятельно, в соответствии с разработанным финансовым планом, их расходует.
Кроме того, летом исполняющим обязанности ректора вуза был назначен бывший замминистра юстиции РФ Андрей Логинов, ранее пост ректора занимал Александр Безбородов.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В РГГУ обсуждают создание гуманитарного центра стран БРИКС
19 сентября, 18:14
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоАндрей ЛогиновАлександр БезбородовРоссийский государственный гуманитарный университет
 
 
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