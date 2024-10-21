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Число проголосовавших за и против евроинтеграции Молдавии почти сравнялось - РИА Новости, 21.10.2024
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08:55 21.10.2024 (обновлено: 11:40 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/referendum-1979060384.html
Число проголосовавших за и против евроинтеграции Молдавии почти сравнялось
Число проголосовавших за и против евроинтеграции Молдавии почти сравнялось - РИА Новости, 21.10.2024
Число проголосовавших за и против евроинтеграции Молдавии почти сравнялось
Количество проголосовавших на референдуме за и против вступления Молдавии в Евросоюз разделилось почти поровну, заявил ЦИК после обработки 98,38% протоколов. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:55
2024-10-21T11:40
молдавия
в мире
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Количество проголосовавших на референдуме за и против вступления Молдавии в Евросоюз разделилось почти поровну, заявил ЦИК после обработки 98,38% протоколов.Как уточняется, эту инициативу поддерживают 732 780 человек (50,07%). Против выступили 730 664 жителя страны, или 49,93%.В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день состоялся референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.Непосредственно в Приднестровье, где подсчитали все протоколы, против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей, за — 37,44%. В Гагаузской автономии в составе Молдавии — после обработки всех бюллетеней — 94,84% людей проголосовали против интеграции республики в ЕС, поддержали ее лишь 5,16%.В свою очередь, на выборах главы государства, согласно данным ЦИК после обработки 98,29% протоколов, лидирует действующий президент Майя Санду. Она набирает 41,92% голосов. На втором месте — отстраненный от должности генпрокурора республики, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% избирателей.
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60
353
60
молдавия, в мире, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, В мире, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Число проголосовавших за и против евроинтеграции Молдавии почти сравнялось

Число проголосовавших за вступление Молдавии в ЕС превысило 50 процентов

© AP Photo / Vadim GhirdaЛюди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Количество проголосовавших на референдуме за и против вступления Молдавии в Евросоюз разделилось почти поровну, заявил ЦИК после обработки 98,38% протоколов.
Как уточняется, эту инициативу поддерживают 732 780 человек (50,07%). Против выступили 730 664 жителя страны, или 49,93%.
Флаги Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Число голосов за евроинтеграцию Молдавии выросло после подсчета за границей
Вчера, 07:38
В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день состоялся референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.

Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

Непосредственно в Приднестровье, где подсчитали все протоколы, против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей, за — 37,44%. В Гагаузской автономии в составе Молдавии — после обработки всех бюллетеней — 94,84% людей проголосовали против интеграции республики в ЕС, поддержали ее лишь 5,16%.
В свою очередь, на выборах главы государства, согласно данным ЦИК после обработки 98,29% протоколов, лидирует действующий президент Майя Санду. Она набирает 41,92% голосов. На втором месте — отстраненный от должности генпрокурора республики, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% избирателей.
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