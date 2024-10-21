https://ria.ru/20241021/referendum-1979060384.html

Число проголосовавших за и против евроинтеграции Молдавии почти сравнялось

Число проголосовавших за и против евроинтеграции Молдавии почти сравнялось - РИА Новости, 21.10.2024

Число проголосовавших за и против евроинтеграции Молдавии почти сравнялось

Количество проголосовавших на референдуме за и против вступления Молдавии в Евросоюз разделилось почти поровну, заявил ЦИК после обработки 98,38% протоколов. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T08:55

2024-10-21T08:55

2024-10-21T11:40

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Количество проголосовавших на референдуме за и против вступления Молдавии в Евросоюз разделилось почти поровну, заявил ЦИК после обработки 98,38% протоколов.Как уточняется, эту инициативу поддерживают 732 780 человек (50,07%). Против выступили 730 664 жителя страны, или 49,93%.В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день состоялся референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.Непосредственно в Приднестровье, где подсчитали все протоколы, против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей, за — 37,44%. В Гагаузской автономии в составе Молдавии — после обработки всех бюллетеней — 94,84% людей проголосовали против интеграции республики в ЕС, поддержали ее лишь 5,16%.В свою очередь, на выборах главы государства, согласно данным ЦИК после обработки 98,29% протоколов, лидирует действующий президент Майя Санду. Она набирает 41,92% голосов. На втором месте — отстраненный от должности генпрокурора республики, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% избирателей.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979056055.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, в мире, евросоюз, выборы в молдавии — 2024