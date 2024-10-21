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Выпущенная из Ливана ракета упала в центре Израиля
Выпущенная из Ливана ракета упала в центре Израиля - РИА Новости, 21.10.2024
Выпущенная из Ливана ракета упала в центре Израиля
Ракета, выпущенная из Ливана, упала на открытой местности в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:57
2024-10-21T18:57
2024-10-21T18:57
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Ракета, выпущенная из Ливана, упала на открытой местности в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Некоторое время назад был зафиксирован пуск ракеты с территории Ливана, которая упала на открытой местности в центре страны. Сирены тревоги не были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. Как убедился корреспондент РИА Новости, в районе Тель-Авива был слышен мощный взрыв, который прогремел за несколько минут до публикации сообщения пресс-службы ЦАХАЛ. Данный о пострадавших не поступало.
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в мире, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль
В мире, Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Израиль
Выпущенная из Ливана ракета упала в центре Израиля
ЦАХАЛ: выпущенная из Ливана ракета упала на открытой местности в центре Израиля