https://ria.ru/20241021/raketa-1979180418.html

Выпущенная из Ливана ракета упала в центре Израиля

Выпущенная из Ливана ракета упала в центре Израиля - РИА Новости, 21.10.2024

Выпущенная из Ливана ракета упала в центре Израиля

Ракета, выпущенная из Ливана, упала на открытой местности в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:57

2024-10-21T18:57

2024-10-21T18:57

в мире

тель-авив

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

ливан

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976540565_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_a47af355032608058c83429e93773314.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Ракета, выпущенная из Ливана, упала на открытой местности в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Некоторое время назад был зафиксирован пуск ракеты с территории Ливана, которая упала на открытой местности в центре страны. Сирены тревоги не были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. Как убедился корреспондент РИА Новости, в районе Тель-Авива был слышен мощный взрыв, который прогремел за несколько минут до публикации сообщения пресс-службы ЦАХАЛ. Данный о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20241021/livan-1979045896.html

тель-авив

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль