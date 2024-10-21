Рейтинг@Mail.ru
Выпущенная из Ливана ракета упала в центре Израиля - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/raketa-1979180418.html
Выпущенная из Ливана ракета упала в центре Израиля
Выпущенная из Ливана ракета упала в центре Израиля - РИА Новости, 21.10.2024
Выпущенная из Ливана ракета упала в центре Израиля
Ракета, выпущенная из Ливана, упала на открытой местности в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:57
2024-10-21T18:57
в мире
тель-авив
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976540565_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_a47af355032608058c83429e93773314.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Ракета, выпущенная из Ливана, упала на открытой местности в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Некоторое время назад был зафиксирован пуск ракеты с территории Ливана, которая упала на открытой местности в центре страны. Сирены тревоги не были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. Как убедился корреспондент РИА Новости, в районе Тель-Авива был слышен мощный взрыв, который прогремел за несколько минут до публикации сообщения пресс-службы ЦАХАЛ. Данный о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20241021/livan-1979045896.html
тель-авив
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976540565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4df3076d4d93cb650353d76c1a4212f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль
В мире, Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Израиль
Выпущенная из Ливана ракета упала в центре Израиля

ЦАХАЛ: выпущенная из Ливана ракета упала на открытой местности в центре Израиля

© AP Photo / Baz RatnerИзраильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана
Израильская система ПВО Железный купол ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Ракета, выпущенная из Ливана, упала на открытой местности в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад был зафиксирован пуск ракеты с территории Ливана, которая упала на открытой местности в центре страны. Сирены тревоги не были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
Как убедился корреспондент РИА Новости, в районе Тель-Авива был слышен мощный взрыв, который прогремел за несколько минут до публикации сообщения пресс-службы ЦАХАЛ.
Данный о пострадавших не поступало.
Люди на пункте пропуска Джайдут-Ябус на границе Ливана и Сирии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Почти 400 тысяч человек вынужденно переехали из Ливана в Сирию
Вчера, 01:58
 
В миреТель-АвивОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ЛиванИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала