https://ria.ru/20241021/pvo-1979137978.html
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 21.10.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:53
2024-10-21T15:53
2024-10-21T15:53
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать первого октября текущего года около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над Курской областью