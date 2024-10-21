https://ria.ru/20241021/pvo-1979054959.html

Силы ПВО ночью сбили 18 украинских дронов

Силы ПВО ночью сбили 18 украинских дронов - РИА Новости, 21.10.2024

Силы ПВО ночью сбили 18 украинских дронов

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами, большую часть из них - над... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T07:11

2024-10-21T07:11

2024-10-21T10:55

специальная военная операция на украине

ростовская область

россия

брянская область

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами, большую часть из них - над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Уточняется, что 11 из них были сбиты над территорией Ростовской области, ещё четыре – над Брянской областью, два над Курской и один над Орловской.

https://ria.ru/20241021/bogomaz-1979054021.html

ростовская область

россия

брянская область

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ростовская область, россия, брянская область