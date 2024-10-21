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Силы ПВО ночью сбили 18 украинских дронов - РИА Новости, 21.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 21.10.2024 (обновлено: 10:55 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/pvo-1979054959.html
Силы ПВО ночью сбили 18 украинских дронов
Силы ПВО ночью сбили 18 украинских дронов - РИА Новости, 21.10.2024
Силы ПВО ночью сбили 18 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами, большую часть из них - над... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T07:11
2024-10-21T10:55
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
брянская область
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами, большую часть из них - над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Уточняется, что 11 из них были сбиты над территорией Ростовской области, ещё четыре – над Брянской областью, два над Курской и один над Орловской.
https://ria.ru/20241021/bogomaz-1979054021.html
ростовская область
россия
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ростовская область, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Брянская область
Силы ПВО ночью сбили 18 украинских дронов

Минобороны РФ: над Ростовской областью сбили 11 БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами, большую часть из них - над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 11 из них были сбиты над территорией Ростовской области, ещё четыре – над Брянской областью, два над Курской и один над Орловской.
БПЛА - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Брянской области силы ПВО уничтожили третий по счету БПЛА, жертв нет
Вчера, 06:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьРоссияБрянская область
 
 
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