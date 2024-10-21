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Силы ПВО ночью сбили 18 украинских дронов
Силы ПВО ночью сбили 18 украинских дронов - РИА Новости, 21.10.2024
Силы ПВО ночью сбили 18 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами, большую часть из них - над... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T07:11
2024-10-21T07:11
2024-10-21T10:55
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
брянская область
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами, большую часть из них - над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Уточняется, что 11 из них были сбиты над территорией Ростовской области, ещё четыре – над Брянской областью, два над Курской и один над Орловской.
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ростовская область, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Брянская область
Силы ПВО ночью сбили 18 украинских дронов
Минобороны РФ: над Ростовской областью сбили 11 БПЛА