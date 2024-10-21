https://ria.ru/20241021/putin-1979186025.html

Путин и Аббас обсудят меры для урегулирования ситуации в Газе

Путин и Аббас обсудят меры для урегулирования ситуации в Газе - РИА Новости, 21.10.2024

Путин и Аббас обсудят меры для урегулирования ситуации в Газе

Президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас планируют обменяться мнениями о возможных мерах для скорейшего прекращения кровопролития в... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:23

2024-10-21T19:23

2024-10-21T19:23

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владимир путин

махмуд аббас

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас планируют обменяться мнениями о возможных мерах для скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа, сообщила пресс-служба президента РФ. Лидеры двух стран встретятся 24 октября на полях саммита БРИКС. "Предполагается обмен мнениями о возможных мерах в целях скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа, возобновления мирного процесса (в рамках - ред.) ближневосточного урегулирования (БВУ)", - говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что позиция России по тематике БВУ предусматривает политико-дипломатическое решение многолетнего конфликта, в рамках которого должно быть создано независимое палестинское государство, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

https://ria.ru/20241007/putin-1976813422.html

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