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Путин и Аббас обсудят меры для урегулирования ситуации в Газе - РИА Новости, 21.10.2024
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19:23 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/putin-1979186025.html
Путин и Аббас обсудят меры для урегулирования ситуации в Газе
Путин и Аббас обсудят меры для урегулирования ситуации в Газе - РИА Новости, 21.10.2024
Путин и Аббас обсудят меры для урегулирования ситуации в Газе
Президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас планируют обменяться мнениями о возможных мерах для скорейшего прекращения кровопролития в... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:23
2024-10-21T19:23
в мире
россия
палестина
израиль
владимир путин
махмуд аббас
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас планируют обменяться мнениями о возможных мерах для скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа, сообщила пресс-служба президента РФ. Лидеры двух стран встретятся 24 октября на полях саммита БРИКС. "Предполагается обмен мнениями о возможных мерах в целях скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа, возобновления мирного процесса (в рамках - ред.) ближневосточного урегулирования (БВУ)", - говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что позиция России по тематике БВУ предусматривает политико-дипломатическое решение многолетнего конфликта, в рамках которого должно быть создано независимое палестинское государство, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.
https://ria.ru/20241007/putin-1976813422.html
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в мире, россия, палестина, израиль, владимир путин, махмуд аббас, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Палестина, Израиль, Владимир Путин, Махмуд Аббас, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин и Аббас обсудят меры для урегулирования ситуации в Газе

Путин и Аббас обсудят возможные меры для прекращения кровопролития в Газе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас планируют обменяться мнениями о возможных мерах для скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа, сообщила пресс-служба президента РФ.
Лидеры двух стран встретятся 24 октября на полях саммита БРИКС.
"Предполагается обмен мнениями о возможных мерах в целях скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа, возобновления мирного процесса (в рамках - ред.) ближневосточного урегулирования (БВУ)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что позиция России по тематике БВУ предусматривает политико-дипломатическое решение многолетнего конфликта, в рамках которого должно быть создано независимое палестинское государство, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
7 октября, 16:52
 
В миреРоссияПалестинаИзраильВладимир ПутинМахмуд АббасБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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