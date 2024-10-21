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Путин и Гутерреш на переговорах в Казани обсудят ситуацию на Украине - РИА Новости, 21.10.2024
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19:12 21.10.2024 (обновлено: 19:25 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/putin-1979183619.html
Путин и Гутерреш на переговорах в Казани обсудят ситуацию на Украине
Путин и Гутерреш на переговорах в Казани обсудят ситуацию на Украине - РИА Новости, 21.10.2024
Путин и Гутерреш на переговорах в Казани обсудят ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш на переговорах в Казани обсудят работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:12
2024-10-21T19:25
казань
украина
россия
владимир путин
антониу гуттереш
оон
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш на переговорах в Казани обсудят работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины, сообщила в понедельник пресс-служба президента России.Путин и Гуттереш встретятся на полях саммита БРИКС в Казани 24 октября."Предполагается, что в ходе беседы в Казани, наряду с тематикой деятельности ООН, будут затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ближневосточный кризис и ситуация вокруг Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241021/putin-1979186025.html
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Казань, Украина, Россия, Владимир Путин, Антониу Гуттереш, ООН, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин и Гутерреш на переговорах в Казани обсудят ситуацию на Украине

Путин и Гуттереш в Казани обсудят работу ООН, ближневосточный кризис и Украину

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш на переговорах в Казани обсудят работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины, сообщила в понедельник пресс-служба президента России.
Путин и Гуттереш встретятся на полях саммита БРИКС в Казани 24 октября.
"Предполагается, что в ходе беседы в Казани, наряду с тематикой деятельности ООН, будут затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ближневосточный кризис и ситуация вокруг Украины", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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КазаньУкраинаРоссияВладимир ПутинАнтониу ГуттерешООНБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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