https://ria.ru/20241021/putin-1979183619.html
Путин и Гутерреш на переговорах в Казани обсудят ситуацию на Украине
Путин и Гутерреш на переговорах в Казани обсудят ситуацию на Украине - РИА Новости, 21.10.2024
Путин и Гутерреш на переговорах в Казани обсудят ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш на переговорах в Казани обсудят работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:12
2024-10-21T19:12
2024-10-21T19:25
казань
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владимир путин
антониу гуттереш
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саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш на переговорах в Казани обсудят работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины, сообщила в понедельник пресс-служба президента России.Путин и Гуттереш встретятся на полях саммита БРИКС в Казани 24 октября."Предполагается, что в ходе беседы в Казани, наряду с тематикой деятельности ООН, будут затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ближневосточный кризис и ситуация вокруг Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241021/putin-1979186025.html
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казань, украина, россия, владимир путин, антониу гуттереш, оон, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Казань, Украина, Россия, Владимир Путин, Антониу Гуттереш, ООН, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин и Гутерреш на переговорах в Казани обсудят ситуацию на Украине
Путин и Гуттереш в Казани обсудят работу ООН, ближневосточный кризис и Украину