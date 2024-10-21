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Путин и Гутерреш на переговорах в Казани обсудят ситуацию на Украине

Путин и Гутерреш на переговорах в Казани обсудят ситуацию на Украине - РИА Новости, 21.10.2024

Путин и Гутерреш на переговорах в Казани обсудят ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш на переговорах в Казани обсудят работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:12

2024-10-21T19:12

2024-10-21T19:25

казань

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владимир путин

антониу гуттереш

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брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш на переговорах в Казани обсудят работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины, сообщила в понедельник пресс-служба президента России.Путин и Гуттереш встретятся на полях саммита БРИКС в Казани 24 октября."Предполагается, что в ходе беседы в Казани, наряду с тематикой деятельности ООН, будут затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ближневосточный кризис и ситуация вокруг Украины", - говорится в сообщении.

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казань

украина

россия

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