https://ria.ru/20241021/putin-1979146937.html

Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" жителя Карелии

Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" жителя Карелии - РИА Новости, 21.10.2024

Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" жителя Карелии

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" жителя Карелии Дмитрия Ананьева, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:30

2024-10-21T16:30

2024-10-21T16:30

россия

калининградская область

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" жителя Карелии Дмитрия Ананьева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Ананьева Дмитрия Анатольевича, республика Карелия (посмертно)", - говорится в документе. По данным СМИ, Дмитрий Ананьев минувшим летом в Калининградской области спас во время шторма мужчину и его сына. Он бросился в море, чтобы спасти мужчину и ребенка, однако сам погиб.

https://ria.ru/20241021/putin-1979141339.html

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россия, калининградская область, владимир путин