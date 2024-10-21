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Путин и президент ОАЭ открыли центр сотрудничества в сфере образования - РИА Новости, 21.10.2024
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16:21 21.10.2024 (обновлено: 16:48 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/putin-1979144929.html
Путин и президент ОАЭ открыли центр сотрудничества в сфере образования
Путин и президент ОАЭ открыли центр сотрудничества в сфере образования - РИА Новости, 21.10.2024
Путин и президент ОАЭ открыли центр сотрудничества в сфере образования
Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян открыли в гимназии имени Е. М. Примакова центр... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:21
2024-10-21T16:48
россия
оаэ
московская область (подмосковье)
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
сергей кравцов
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ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ (Московская обл.), 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян открыли в гимназии имени Е. М. Примакова центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования. Президент Эмиратов накануне прилетел в Россию с официальным визитом. В понедельник лидеры двух стран вместе посетили гимназию имени Примакова в Подмосковье. О работе этого образовательного учреждения и планах его развития президентам рассказала директор гимназии Майя Майсурадзе. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел для лидеров презентацию о деятельности филиала гимназии - Русской школы в Абу-Даби, которая была открыта в 2021 году. Также глава Минпросвещения рассказал о развитии сотрудничества между двумя странами в области образования, в том числе о создании центра международного сотрудничества с ОАЭ в этой сфере. Президенты присутствовали при официальном открытии образовательного центра. Новый центр носит имя Шейхи Фатемы Бинт Мубарак, которую называют матерью ОАЭ. Она является председателем Всеобщего союза женщин, президентом Высшего совета по материнству и детству, Верховным председателем Фонда развития семьи. Открывшийся образовательный центр будет разрабатывать программы и курсы для изучения арабского языка школьниками и молодыми педагогами из всех регионов России, проводить олимпиады и выездные стажировки для учеников и преподавателей, организовывать международные научно-практические форумы для работников вузов, учителей и сотрудников научных центров.
https://ria.ru/20241020/sotrudnichestvo-1979023491.html
https://ria.ru/20241021/ege-1979134008.html
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оаэ
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россия, оаэ, московская область (подмосковье), владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, сергей кравцов
Россия, ОАЭ, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Сергей Кравцов
Путин и президент ОАЭ открыли центр сотрудничества в сфере образования

Главы РФ и ОАЭ открыли в гимназии Примакова центр сотрудничества в образовании

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян оставляют памятные надписи во время открытия Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак при гимназии имени Е.М.Примакова. 21 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян оставляют памятные надписи во время открытия Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак при гимназии имени Е.М.Примакова. 21 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян оставляют памятные надписи во время открытия Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак при гимназии имени Е.М.Примакова. 21 октября 2024
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ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ (Московская обл.), 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян открыли в гимназии имени Е. М. Примакова центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования.
Президент Эмиратов накануне прилетел в Россию с официальным визитом. В понедельник лидеры двух стран вместе посетили гимназию имени Примакова в Подмосковье. О работе этого образовательного учреждения и планах его развития президентам рассказала директор гимназии Майя Майсурадзе.
Неформальная встреча Президента РФ Владимира Путина с Президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Ново-Огарёве - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Президент ОАЭ оценил перспективы в сотрудничестве с Россией
20 октября, 20:32
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел для лидеров презентацию о деятельности филиала гимназии - Русской школы в Абу-Даби, которая была открыта в 2021 году. Также глава Минпросвещения рассказал о развитии сотрудничества между двумя странами в области образования, в том числе о создании центра международного сотрудничества с ОАЭ в этой сфере.
Президенты присутствовали при официальном открытии образовательного центра. Новый центр носит имя Шейхи Фатемы Бинт Мубарак, которую называют матерью ОАЭ. Она является председателем Всеобщего союза женщин, президентом Высшего совета по материнству и детству, Верховным председателем Фонда развития семьи.
Открывшийся образовательный центр будет разрабатывать программы и курсы для изучения арабского языка школьниками и молодыми педагогами из всех регионов России, проводить олимпиады и выездные стажировки для учеников и преподавателей, организовывать международные научно-практические форумы для работников вузов, учителей и сотрудников научных центров.
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РоссияОАЭМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянСергей Кравцов
 
 
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