https://ria.ru/20241021/putin-1979144929.html
Путин и президент ОАЭ открыли центр сотрудничества в сфере образования
Путин и президент ОАЭ открыли центр сотрудничества в сфере образования - РИА Новости, 21.10.2024
Путин и президент ОАЭ открыли центр сотрудничества в сфере образования
Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян открыли в гимназии имени Е. М. Примакова центр... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:21
2024-10-21T16:21
2024-10-21T16:48
россия
оаэ
московская область (подмосковье)
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
сергей кравцов
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ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ (Московская обл.), 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян открыли в гимназии имени Е. М. Примакова центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования. Президент Эмиратов накануне прилетел в Россию с официальным визитом. В понедельник лидеры двух стран вместе посетили гимназию имени Примакова в Подмосковье. О работе этого образовательного учреждения и планах его развития президентам рассказала директор гимназии Майя Майсурадзе. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел для лидеров презентацию о деятельности филиала гимназии - Русской школы в Абу-Даби, которая была открыта в 2021 году. Также глава Минпросвещения рассказал о развитии сотрудничества между двумя странами в области образования, в том числе о создании центра международного сотрудничества с ОАЭ в этой сфере. Президенты присутствовали при официальном открытии образовательного центра. Новый центр носит имя Шейхи Фатемы Бинт Мубарак, которую называют матерью ОАЭ. Она является председателем Всеобщего союза женщин, президентом Высшего совета по материнству и детству, Верховным председателем Фонда развития семьи. Открывшийся образовательный центр будет разрабатывать программы и курсы для изучения арабского языка школьниками и молодыми педагогами из всех регионов России, проводить олимпиады и выездные стажировки для учеников и преподавателей, организовывать международные научно-практические форумы для работников вузов, учителей и сотрудников научных центров.
https://ria.ru/20241020/sotrudnichestvo-1979023491.html
https://ria.ru/20241021/ege-1979134008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, московская область (подмосковье), владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, сергей кравцов
Россия, ОАЭ, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Сергей Кравцов
Путин и президент ОАЭ открыли центр сотрудничества в сфере образования
Главы РФ и ОАЭ открыли в гимназии Примакова центр сотрудничества в образовании
ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ (Московская обл.), 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян открыли в гимназии имени Е. М. Примакова центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования.
Президент Эмиратов накануне прилетел в Россию с официальным визитом. В понедельник лидеры двух стран вместе посетили гимназию имени Примакова в Подмосковье
. О работе этого образовательного учреждения и планах его развития президентам рассказала директор гимназии Майя Майсурадзе.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
провел для лидеров презентацию о деятельности филиала гимназии - Русской школы в Абу-Даби
, которая была открыта в 2021 году. Также глава Минпросвещения рассказал о развитии сотрудничества между двумя странами в области образования, в том числе о создании центра международного сотрудничества с ОАЭ в этой сфере.
Президенты присутствовали при официальном открытии образовательного центра. Новый центр носит имя Шейхи Фатемы Бинт Мубарак, которую называют матерью ОАЭ. Она является председателем Всеобщего союза женщин, президентом Высшего совета по материнству и детству, Верховным председателем Фонда развития семьи.
Открывшийся образовательный центр будет разрабатывать программы и курсы для изучения арабского языка школьниками и молодыми педагогами из всех регионов России, проводить олимпиады и выездные стажировки для учеников и преподавателей, организовывать международные научно-практические форумы для работников вузов, учителей и сотрудников научных центров.