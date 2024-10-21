https://ria.ru/20241021/putin-1979141339.html

Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" Вершинина и Мешкова

Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" Вершинина и Мешкова - РИА Новости, 21.10.2024

Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" Вершинина и Мешкова

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина и посла России во... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:09

2024-10-21T16:09

2024-10-21T16:12

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина и посла России во Франции Алексея Мешкова, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Вершинина Сергея Васильевича - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации; Мешкова Алексея Юрьевича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации во Французской республике и княжестве Монако по совместительству", - сказано в документе. Кроме того, глава государства наградил Орденом дружбы посла России в Ираке Эльбруса Кутрашева.

https://ria.ru/20241021/orden-1979140618.html

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россия, франция, монако, владимир путин, сергей вершинин, политика