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Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" Вершинина и Мешкова
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" Вершинина и Мешкова - РИА Новости, 21.10.2024
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" Вершинина и Мешкова
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина и посла России во... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:09
2024-10-21T16:09
2024-10-21T16:12
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина и посла России во Франции Алексея Мешкова, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Вершинина Сергея Васильевича - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации; Мешкова Алексея Юрьевича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации во Французской республике и княжестве Монако по совместительству", - сказано в документе. Кроме того, глава государства наградил Орденом дружбы посла России в Ираке Эльбруса Кутрашева.
https://ria.ru/20241021/orden-1979140618.html
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россия, франция, монако, владимир путин, сергей вершинин, политика
Россия, Франция, Монако, Владимир Путин, Сергей Вершинин, Политика
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" Вершинина и Мешкова
Путин наградил орденами замглавы МИД Вершинина и посла России во Франции Мешкова