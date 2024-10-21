Путин дал российское гражданство беженцу из США
Путин дал российское гражданство Джону Роблесу, который бежал из США
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владимир Путин предоставил российское гражданство беженцу из Соединенных Штатов Джону Роблесу.
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"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Роблес Джон Энтони, родившийся 10 апреля 1966 года в Соединенных Штатах Америки", — говорится в указе президента.
Ранее СМИ сообщали, что Роблес — американский беженец. После начала спецоперации на Украине он стал волонтером и привозил лекарства для жителей Донбасса.
Кроме того, своим указом глава государства предоставил российское гражданство:
- ливанскому художнику Дагеру Низару и его соотечественнику, журналисту Фади Будие;
- канадскому хоккеисту московского "Динамо" Седрику Пакетту;
- бразильскому футболисту "Зенита" Дугласу Сантосу;
- правозащитнику из Финляндии Йохану Бекману.
Также российское гражданство дали уроженке Австралии Мирос Марии Веронике, перуанцу Олегу Серхио Березовскому, уроженцу Латвии Дмитрию Моргунову, армянину Левону Джулфалакяну и другим.