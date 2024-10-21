https://ria.ru/20241021/putin-1979128952.html

Путин дал российское гражданство беженцу из США

Путин дал российское гражданство беженцу из США - РИА Новости, 21.10.2024

Путин дал российское гражданство беженцу из США

Владимир Путин предоставил российское гражданство беженцу из Соединенных Штатов Джону Роблесу. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:03

2024-10-21T15:03

2024-10-21T15:37

россия

сша

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владимир Путин предоставил российское гражданство беженцу из Соединенных Штатов Джону Роблесу."Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Роблес Джон Энтони, родившийся 10 апреля 1966 года в Соединенных Штатах Америки", — говорится в указе президента. Кроме того, своим указом глава государства предоставил российское гражданство:Также российское гражданство дали уроженке Австралии Мирос Марии Веронике, перуанцу Олегу Серхио Березовскому, уроженцу Латвии Дмитрию Моргунову, армянину Левону Джулфалакяну и другим.

https://ria.ru/20241021/grazhdanstvo-1979123469.html

россия

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2024

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россия, сша, донбасс, владимир путин