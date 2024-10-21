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Путин дал российское гражданство беженцу из США - РИА Новости, 21.10.2024
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15:03 21.10.2024 (обновлено: 15:37 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/putin-1979128952.html
Путин дал российское гражданство беженцу из США
Путин дал российское гражданство беженцу из США - РИА Новости, 21.10.2024
Путин дал российское гражданство беженцу из США
Владимир Путин предоставил российское гражданство беженцу из Соединенных Штатов Джону Роблесу. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:03
2024-10-21T15:37
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донбасс
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владимир Путин предоставил российское гражданство беженцу из Соединенных Штатов Джону Роблесу."Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Роблес Джон Энтони, родившийся 10 апреля 1966 года в Соединенных Штатах Америки", — говорится в указе президента. Кроме того, своим указом глава государства предоставил российское гражданство:Также российское гражданство дали уроженке Австралии Мирос Марии Веронике, перуанцу Олегу Серхио Березовскому, уроженцу Латвии Дмитрию Моргунову, армянину Левону Джулфалакяну и другим.
https://ria.ru/20241021/grazhdanstvo-1979123469.html
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россия, сша, донбасс, владимир путин
Россия, США, Донбасс, Владимир Путин
Путин дал российское гражданство беженцу из США

Путин дал российское гражданство Джону Роблесу, который бежал из США

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владимир Путин предоставил российское гражданство беженцу из Соединенных Штатов Джону Роблесу.
«
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Роблес Джон Энтони, родившийся 10 апреля 1966 года в Соединенных Штатах Америки", — говорится в указе президента.

Ранее СМИ сообщали, что Роблес — американский беженец. После начала спецоперации на Украине он стал волонтером и привозил лекарства для жителей Донбасса.

Кроме того, своим указом глава государства предоставил российское гражданство:
  • ливанскому художнику Дагеру Низару и его соотечественнику, журналисту Фади Будие;
  • канадскому хоккеисту московского "Динамо" Седрику Пакетту;
  • бразильскому футболисту "Зенита" Дугласу Сантосу;
  • правозащитнику из Финляндии Йохану Бекману.
Также российское гражданство дали уроженке Австралии Мирос Марии Веронике, перуанцу Олегу Серхио Березовскому, уроженцу Латвии Дмитрию Моргунову, армянину Левону Джулфалакяну и другим.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Путин дал гражданство ливанскому журналисту Фади Будие
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