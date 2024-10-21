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Путин рассказал о неформальной встрече с президентом ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024
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14:21 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/putin-1979120097.html
Путин рассказал о неформальной встрече с президентом ОАЭ
Путин рассказал о неформальной встрече с президентом ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024
Путин рассказал о неформальной встрече с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне обсудил на неформальной встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном все чувствительные... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:21
2024-10-21T14:21
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россия
москва
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне обсудил на неформальной встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном все чувствительные вопросы. Президент ОАЭ Аль Нахайян прибыл в Москву в воскресенье. В Ново-Огарево прошла неформальная часть переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. "Мы имели вчера удовольствие встретиться с господином президентом в неформальной обстановке, поговорить о всех чувствительных моментах нашего сотрудничества, обратить внимание на те вопросы, которые требуют особого внимания с нашей стороны", - сказал Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.
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оаэ, россия, москва, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
ОАЭ, Россия, Москва, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин рассказал о неформальной встрече с президентом ОАЭ

Путин сообщил о состоявшейся накануне неформальной встрече с президентом ОАЭ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время российско-эмиратских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время российско-эмиратских переговоров. - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время российско-эмиратских переговоров.
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне обсудил на неформальной встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном все чувствительные вопросы.
Президент ОАЭ Аль Нахайян прибыл в Москву в воскресенье. В Ново-Огарево прошла неформальная часть переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
"Мы имели вчера удовольствие встретиться с господином президентом в неформальной обстановке, поговорить о всех чувствительных моментах нашего сотрудничества, обратить внимание на те вопросы, которые требуют особого внимания с нашей стороны", - сказал Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.
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ОАЭРоссияМоскваВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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