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Путин рассказал о неформальной встрече с президентом ОАЭ

Путин рассказал о неформальной встрече с президентом ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024

Путин рассказал о неформальной встрече с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне обсудил на неформальной встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном все чувствительные... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:21

2024-10-21T14:21

2024-10-21T14:21

оаэ

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москва

владимир путин

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне обсудил на неформальной встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном все чувствительные вопросы. Президент ОАЭ Аль Нахайян прибыл в Москву в воскресенье. В Ново-Огарево прошла неформальная часть переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. "Мы имели вчера удовольствие встретиться с господином президентом в неформальной обстановке, поговорить о всех чувствительных моментах нашего сотрудничества, обратить внимание на те вопросы, которые требуют особого внимания с нашей стороны", - сказал Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.

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