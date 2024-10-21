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Путин отметил важность культурного взаимодействия России и ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024
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13:59 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/putin-1979115273.html
Путин отметил важность культурного взаимодействия России и ОАЭ
Путин отметил важность культурного взаимодействия России и ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024
Путин отметил важность культурного взаимодействия России и ОАЭ
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном отметил важность культурного... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:59
2024-10-21T13:59
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном отметил важность культурного взаимодействия России и ОАЭ. "Уважаемый господин президент, вы упомянули практически все направления нашего взаимодействия. Есть еще одно очень важное: культура, гуманитарные связи, образование", - сказал Путин во время российско-эмиратских переговоров в Кремле.
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россия, оаэ, владимир путин, в мире
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, В мире
Путин отметил важность культурного взаимодействия России и ОАЭ

Путин: культура является важным направлением взаимодействия России и ОАЭ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном отметил важность культурного взаимодействия России и ОАЭ.
"Уважаемый господин президент, вы упомянули практически все направления нашего взаимодействия. Есть еще одно очень важное: культура, гуманитарные связи, образование", - сказал Путин во время российско-эмиратских переговоров в Кремле.
Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Президент ОАЭ рассказал о развитии отношений с Россией в различных сферах
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