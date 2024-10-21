https://ria.ru/20241021/putin-1979094976.html
Путин проведет российско-эмиратские переговоры, сообщил Песков
Путин проведет российско-эмиратские переговоры, сообщил Песков - РИА Новости, 21.10.2024
Путин проведет российско-эмиратские переговоры, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведёт российско-эмиратские переговоры, а также ряд совещаний и встреч по внутренней проблематике, сообщил... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:04
2024-10-21T12:04
2024-10-21T12:04
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведёт российско-эмиратские переговоры, а также ряд совещаний и встреч по внутренней проблематике, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет в Кремле российско-эмиратские переговоры, это будет официальная часть визита в Российскую Федерацию президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна. "Во второй половине дня у президента несколько совещаний и встреч рабочих уже непубличного характера по внутренней проблематике запланировано", - сказал Песков. Аль Нахайян прибыл в Москву в воскресенье. В Ново-Огарево прошла неформальная часть переговоров, официальные переговоры запланированы на понедельник.
https://ria.ru/20241020/kadyrov-1979039735.html
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Политика, Цены на нефть, Россия, ОАЭ, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин проведет российско-эмиратские переговоры, сообщил Песков
Песков: Путин в понедельник проведет российско-эмиратские переговоры
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведёт российско-эмиратские переговоры, а также ряд совещаний и встреч по внутренней проблематике, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет в Кремле российско-эмиратские переговоры, это будет официальная часть визита в Российскую Федерацию президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна.
"Во второй половине дня у президента несколько совещаний и встреч рабочих уже непубличного характера по внутренней проблематике запланировано", - сказал Песков.
Аль Нахайян прибыл в Москву в воскресенье. В Ново-Огарево прошла неформальная часть переговоров, официальные переговоры запланированы на понедельник.