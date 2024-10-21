Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет российско-эмиратские переговоры, сообщил Песков - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/putin-1979094976.html
Путин проведет российско-эмиратские переговоры, сообщил Песков
Путин проведет российско-эмиратские переговоры, сообщил Песков - РИА Новости, 21.10.2024
Путин проведет российско-эмиратские переговоры, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведёт российско-эмиратские переговоры, а также ряд совещаний и встреч по внутренней проблематике, сообщил... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:04
2024-10-21T12:04
политика
цены на нефть
россия
оаэ
москва
владимир путин
дмитрий песков
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_5ffd0184d94f9db8bae364f3cd471d4e.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведёт российско-эмиратские переговоры, а также ряд совещаний и встреч по внутренней проблематике, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет в Кремле российско-эмиратские переговоры, это будет официальная часть визита в Российскую Федерацию президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна. "Во второй половине дня у президента несколько совещаний и встреч рабочих уже непубличного характера по внутренней проблематике запланировано", - сказал Песков. Аль Нахайян прибыл в Москву в воскресенье. В Ново-Огарево прошла неформальная часть переговоров, официальные переговоры запланированы на понедельник.
https://ria.ru/20241020/kadyrov-1979039735.html
россия
оаэ
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, цены на нефть, россия, оаэ, москва, владимир путин, дмитрий песков, саммит брикс в казани в 2024 году
Политика, Цены на нефть, Россия, ОАЭ, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин проведет российско-эмиратские переговоры, сообщил Песков

Песков: Путин в понедельник проведет российско-эмиратские переговоры

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведёт российско-эмиратские переговоры, а также ряд совещаний и встреч по внутренней проблематике, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет в Кремле российско-эмиратские переговоры, это будет официальная часть визита в Российскую Федерацию президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна.
"Во второй половине дня у президента несколько совещаний и встреч рабочих уже непубличного характера по внутренней проблематике запланировано", - сказал Песков.
Аль Нахайян прибыл в Москву в воскресенье. В Ново-Огарево прошла неформальная часть переговоров, официальные переговоры запланированы на понедельник.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ
20 октября, 23:57
 
ПолитикаЦены на нефтьРоссияОАЭМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала