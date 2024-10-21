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Песков рассказал о встрече Путина и президента ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024
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11:40 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/putin-1979088875.html
Песков рассказал о встрече Путина и президента ОАЭ
Песков рассказал о встрече Путина и президента ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024
Песков рассказал о встрече Путина и президента ОАЭ
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна длилась почти до полуночи, общение было насыщенное и... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:40
2024-10-21T11:40
политика
россия
оаэ
владимир путин
дмитрий песков
мухаммед бен заид аль нахайян
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Неформальная встреча президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна длилась почти до полуночи, общение было насыщенное и конструктивное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вчера почти до полуночи длилась неформальная встреча (с президентом ОАЭ - ред.) в резиденции Путина в Ново-Огарево. Они в начале беседы очертили круг тех вопросов, которые в приоритетном порядке они планировали обсудить", - сказал Песков журналистам. По его словам, у президентов состоялось весьма насыщенное, конструктивное и доверительное общение по целому ряду вопросов.
https://ria.ru/20241020/peskov-1979033092.html
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политика, россия, оаэ, владимир путин, дмитрий песков, мухаммед бен заид аль нахайян, саммит брикс в казани в 2024 году
Политика, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Песков рассказал о встрече Путина и президента ОАЭ

Песков: неформальная встреча Путина и президента ОАЭ длилась почти до полуночи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Неформальная встреча президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна длилась почти до полуночи, общение было насыщенное и конструктивное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчера почти до полуночи длилась неформальная встреча (с президентом ОАЭ - ред.) в резиденции Путина в Ново-Огарево. Они в начале беседы очертили круг тех вопросов, которые в приоритетном порядке они планировали обсудить", - сказал Песков журналистам.
По его словам, у президентов состоялось весьма насыщенное, конструктивное и доверительное общение по целому ряду вопросов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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ПолитикаРоссияОАЭВладимир ПутинДмитрий ПесковМухаммед бен Заид Аль НахайянСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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