https://ria.ru/20241021/putin-1979088875.html

Песков рассказал о встрече Путина и президента ОАЭ

Песков рассказал о встрече Путина и президента ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024

Песков рассказал о встрече Путина и президента ОАЭ

Неформальная встреча президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна длилась почти до полуночи, общение было насыщенное и... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:40

2024-10-21T11:40

2024-10-21T11:40

политика

россия

оаэ

владимир путин

дмитрий песков

мухаммед бен заид аль нахайян

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979027186_0:50:3239:1872_1920x0_80_0_0_16f3eb69328ea3a2c4f6452d613dc7a2.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Неформальная встреча президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна длилась почти до полуночи, общение было насыщенное и конструктивное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вчера почти до полуночи длилась неформальная встреча (с президентом ОАЭ - ред.) в резиденции Путина в Ново-Огарево. Они в начале беседы очертили круг тех вопросов, которые в приоритетном порядке они планировали обсудить", - сказал Песков журналистам. По его словам, у президентов состоялось весьма насыщенное, конструктивное и доверительное общение по целому ряду вопросов.

https://ria.ru/20241020/peskov-1979033092.html

россия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, оаэ, владимир путин, дмитрий песков, мухаммед бен заид аль нахайян, саммит брикс в казани в 2024 году