https://ria.ru/20241021/putin-1979088875.html
Песков рассказал о встрече Путина и президента ОАЭ
Песков рассказал о встрече Путина и президента ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024
Песков рассказал о встрече Путина и президента ОАЭ
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна длилась почти до полуночи, общение было насыщенное и... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:40
2024-10-21T11:40
2024-10-21T11:40
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Неформальная встреча президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна длилась почти до полуночи, общение было насыщенное и конструктивное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вчера почти до полуночи длилась неформальная встреча (с президентом ОАЭ - ред.) в резиденции Путина в Ново-Огарево. Они в начале беседы очертили круг тех вопросов, которые в приоритетном порядке они планировали обсудить", - сказал Песков журналистам. По его словам, у президентов состоялось весьма насыщенное, конструктивное и доверительное общение по целому ряду вопросов.
https://ria.ru/20241020/peskov-1979033092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, оаэ, владимир путин, дмитрий песков, мухаммед бен заид аль нахайян, саммит брикс в казани в 2024 году
Политика, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Песков рассказал о встрече Путина и президента ОАЭ
Песков: неформальная встреча Путина и президента ОАЭ длилась почти до полуночи