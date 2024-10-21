https://ria.ru/20241021/publitsist-1979133847.html

Путин дал российское гражданство финскому публицисту Бекману

Путин дал российское гражданство финскому публицисту Бекману - РИА Новости, 21.10.2024

Путин дал российское гражданство финскому публицисту Бекману

Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ публицисту Йохану Бекману, известному правозащитной деятельностью в отношении россиян в Финляндии и других... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:28

2024-10-21T15:28

2024-10-21T15:46

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европа

финляндия

владимир путин

александр захарченко

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ публицисту Йохану Бекману, известному правозащитной деятельностью в отношении россиян в Финляндии и других странах Европы. "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бекман Эркки Йохан, родившийся 18 мая 1971 г. в Финляндии", - сказано в указе президента. Бекман является финским и российским общественно-политическим деятелем, публицистом. С 2009 году занимается правозащитной деятельностью в отношении россиян в Европе. На его счету есть ряд российских наград, в частности, литературная премия "Полярная Звезда" Союза Писателей России. Кроме того, в 2015 году ему вручили орден Золотой звезды "Миротворца", а в 2017 Бекман, как сообщается на его официальном сайте, был награжден главой ДНР Александром Захарченко орденом Дружбы Народов.

https://ria.ru/20241021/putin-1979128952.html

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россия, европа, финляндия, владимир путин, александр захарченко