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Путин дал российское гражданство финскому публицисту Бекману - РИА Новости, 21.10.2024
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15:28 21.10.2024 (обновлено: 15:46 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/publitsist-1979133847.html
Путин дал российское гражданство финскому публицисту Бекману
Путин дал российское гражданство финскому публицисту Бекману - РИА Новости, 21.10.2024
Путин дал российское гражданство финскому публицисту Бекману
Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ публицисту Йохану Бекману, известному правозащитной деятельностью в отношении россиян в Финляндии и других... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:28
2024-10-21T15:46
россия
европа
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владимир путин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ публицисту Йохану Бекману, известному правозащитной деятельностью в отношении россиян в Финляндии и других странах Европы. "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бекман Эркки Йохан, родившийся 18 мая 1971 г. в Финляндии", - сказано в указе президента. Бекман является финским и российским общественно-политическим деятелем, публицистом. С 2009 году занимается правозащитной деятельностью в отношении россиян в Европе. На его счету есть ряд российских наград, в частности, литературная премия "Полярная Звезда" Союза Писателей России. Кроме того, в 2015 году ему вручили орден Золотой звезды "Миротворца", а в 2017 Бекман, как сообщается на его официальном сайте, был награжден главой ДНР Александром Захарченко орденом Дружбы Народов.
https://ria.ru/20241021/putin-1979128952.html
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россия, европа, финляндия, владимир путин, александр захарченко
Россия, Европа, Финляндия, Владимир Путин, Александр Захарченко
Путин дал российское гражданство финскому публицисту Бекману

Путин дал российское гражданство финскому правозащитнику Йохану Бекману

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ публицисту Йохану Бекману, известному правозащитной деятельностью в отношении россиян в Финляндии и других странах Европы.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бекман Эркки Йохан, родившийся 18 мая 1971 г. в Финляндии", - сказано в указе президента.
Бекман является финским и российским общественно-политическим деятелем, публицистом. С 2009 году занимается правозащитной деятельностью в отношении россиян в Европе. На его счету есть ряд российских наград, в частности, литературная премия "Полярная Звезда" Союза Писателей России. Кроме того, в 2015 году ему вручили орден Золотой звезды "Миротворца", а в 2017 Бекман, как сообщается на его официальном сайте, был награжден главой ДНР Александром Захарченко орденом Дружбы Народов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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РоссияЕвропаФинляндияВладимир ПутинАлександр Захарченко
 
 
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