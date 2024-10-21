https://ria.ru/20241021/psb-1979174451.html

ПСБ: для развития инвестиций в бриллианты нужно создавать инфраструктуру

ПСБ: для развития инвестиций в бриллианты нужно создавать инфраструктуру - РИА Новости, 21.10.2024

ПСБ: для развития инвестиций в бриллианты нужно создавать инфраструктуру

Инвестиции в бриллианты становятся все более популярными среди состоятельных россиян, поэтому для дальнейшего развития этого сегмента рынка необходимо... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:32

2024-10-21T18:32

2024-10-21T18:32

экономика

псб (банк псб)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Инвестиции в бриллианты становятся все более популярными среди состоятельных россиян, поэтому для дальнейшего развития этого сегмента рынка необходимо продолжать работу по совершенствованию регулирования и развитию соответствующей инфраструктуры, считает заместитель председателя ПСБ Юлия Карпова.Такое мнение она высказала в ходе выступлений в рамках Московского финансового форума."Бриллианты - перспективный инвестиционный инструмент для долгосрочных стратегий по управлению капиталом, и отмена НДС в 2022 году на покупку послужила сильным стимулом для развития внутреннего рынка бриллиантов, с этого момента фактически началось формирование полноценного рынка инвестиций в бриллианты на национальном уровне", – привели в пресс-службе ПСБ слова Карповой.По ее оценке, интерес к бриллиантам сейчас активно растет среди состоятельных клиентов. "В ПСБ с начала текущего года почти в семь раз увеличились объемы продаж инвестиционных бриллиантов и средний чек. Наибольшим спросом пользуются индивидуальные инвестиционные камни для изготовления индивидуальных ювелирных украшений", – сказала топ-менеджер ПСБ.У инвесторов есть запрос на прозрачную и понятную систему оценки драгоценных камней, а также на инфраструктуру, позволяющую повысить ликвидность актива."Для дальнейшего развития этого рынка необходимо сформировать базовые критерии отнесения драгоценных камней к инвестиционным бриллиантам, создать рыночный индикатор для сопоставления различных ценовых предложений по любому инвестиционному бриллианту, развивать инфраструктуру обратного выкупа драгоценных камней, а также логистическую инфраструктуру для продажи бриллиантов в российских регионах" – отметила Карпова, указав, что спрос на бриллианты есть и в других крупных российских городах, но сейчас для покупки драгоценных камней клиенты зачастую приезжают в столицу.Другое направление, которое стало популярно в последние годы, – это альтернативные инвестиции, в том числе в предметы искусства советского и российского периодов и памятные и инвестиционные монеты. "Помимо потенциала роста стоимости, такие активы обладают исторической и эстетической ценностью, что делает их особенно интересными для создания частных семейных коллекций", – подчеркнула Карпова.

https://ria.ru/20241021/psb-1979109015.html

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экономика, псб (банк псб)