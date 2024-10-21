https://ria.ru/20241021/psb-1979109015.html

ПСБ: финтех-решения стали главным преимуществом в конкуренции за клиентов

ПСБ: финтех-решения стали главным преимуществом в конкуренции за клиентов - РИА Новости, 21.10.2024

ПСБ: финтех-решения стали главным преимуществом в конкуренции за клиентов

erid: F7NfYUJCUneP31accgLX РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:34

2024-10-21T13:34

2024-10-21T13:34

экономика

промсвязьбанк

центральный банк рф (цб рф)

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erid: F7NfYUJCUneP31accgLX МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Главным ориентиром при разработке и внедрении финтех-решений для ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) являются потребности клиентов, и в первую очередь - обеспечение удобства, доступности и простоты клиентского пути, заявила старший вице-президент, руководитель блока малого бизнеса Ирина Жимерина, выступая в ходе деловой программы форума инновационных финансовых технологий Finopilis-2024. В качестве примера она привела новый сервис, который банк презентовал на форуме. Он позволяет предпринимателям, которые сдали биометрию, на сайте Федеральной налоговой службы дистанционно выпустить квалифицированную электронную подпись, зарегистрировать бизнес и без встреч с сотрудниками банка открыть расчетный счет в ПСБ. Открытие счета производится после прохождения идентификации с использованием единой биометрической системы. Таким образом за один день клиент может дистанционно получить готовый бизнес и начать проводить платежи. Участники форума смогли воспользоваться сервисом прямо на площадке форума. В случае отсутствия биометрии, её можно было сдать прямо на стенде. "Таким образом открытие своего бизнеса и начало обслуживания в банке становятся для наших клиентов удобным, быстрым и бесшовным процессом. И с учетом этой практики, мы поддерживаем инициативу регулятора сделать банки точками сбора биометрии", - привели в пресс-службе ПСБ слова Жимериной. Быстрый и простой клиентский путь реализован также и в сфере онлайн-кредитования. Банк предложил предпринимателям беззаявочный формат пополнения оборотных средств в виде продукта "Лимит открыт". ПСБ самостоятельно анализирует транзакционное поведение клиента и на основе полученных данных формирует персональный предодобренный кредитный лимит. "Этот инструмент выступает одной из мер поддержки малого предпринимательства. Простота и удобство его использования позволяет нашим клиентам оперативно привлекать дополнительные средства на текущие бизнес-цели, что в условиях действующих ставок является крайне востребованной услугой", - подчеркнула Жимерина. Открытость ПСБ к новым финтех-решениям проявляется также и в активном участии в инфраструктурных проектах регулятора. ПСБ стал первопроходцем в реализации В2В платежей через Систему быстрых платежей и проведении операций в цифровых рублях в пилотном проекте ЦБ. Кроме того, ПСБ уже подключился к сервису RTP (18+), который позволит клиентам-юрлицам выставлять счета напрямую в банк отправителя, а также проводить оплату по выставленным счетам в ДБО банка. "Высокотехнологичные сервисы, которые ПСБ внедряет в бизнес-процессы - это ответ на запросы наших клиентов, которым нужны быстрые, надежные и функциональные решения для ведения бизнеса. Предодобренные беззаявочные кредиты, генеративный искусственный интеллект и цифровой рубль позволят предпринимателям обеспечить скорость, прозрачность и безопасность расчетов со своими клиентами", - резюмировала Жимерина. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912

https://ria.ru/20241017/psb-1978600804.html

https://ria.ru/20241017/psb-1978530952.html

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экономика, промсвязьбанк, центральный банк рф (цб рф)