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Суд заочно приговорил продюсера Роднянского* к 8,5 года колонии - РИА Новости, 21.10.2024
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14:40 21.10.2024 (обновлено: 14:43 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/prodyuser-1979124364.html
Суд заочно приговорил продюсера Роднянского* к 8,5 года колонии
Суд заочно приговорил продюсера Роднянского* к 8,5 года колонии - РИА Новости, 21.10.2024
Суд заочно приговорил продюсера Роднянского* к 8,5 года колонии
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии продюсера Александра Роднянского* за распространение фейков про российскую армию, сообщили РИА... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:40
2024-10-21T14:43
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии продюсера Александра Роднянского* за распространение фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде. "Суд заочно назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев в колонии общего режима", - сказали в суде. В ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить его к 9,5 годам. Роднянский* обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Роднянский* был заочно арестован в мае 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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происшествия, россия, москва, александр роднянский
Происшествия, Россия, Москва, Александр Роднянский
Суд заочно приговорил продюсера Роднянского* к 8,5 года колонии

Суд в Москве заочно приговорил продюсера Роднянского к 8,5 года колонии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПродюсер Александр Роднянский*
Продюсер Александр Роднянский* - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Продюсер Александр Роднянский* . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии продюсера Александра Роднянского* за распространение фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд заочно назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев в колонии общего режима", - сказали в суде.
В ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить его к 9,5 годам.
Роднянский* обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Роднянский* был заочно арестован в мае 2023 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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