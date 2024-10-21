https://ria.ru/20241021/prodyuser-1979124364.html
Суд заочно приговорил продюсера Роднянского* к 8,5 года колонии
Суд заочно приговорил продюсера Роднянского* к 8,5 года колонии - РИА Новости, 21.10.2024
Суд заочно приговорил продюсера Роднянского* к 8,5 года колонии
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии продюсера Александра Роднянского* за распространение фейков про российскую армию, сообщили РИА... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:40
2024-10-21T14:40
2024-10-21T14:43
происшествия
россия
москва
александр роднянский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149637/31/1496373163_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_e4bd942601a431faa6dfa72b04e1ce6a.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии продюсера Александра Роднянского* за распространение фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде. "Суд заочно назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев в колонии общего режима", - сказали в суде. В ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить его к 9,5 годам. Роднянский* обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Роднянский* был заочно арестован в мае 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240815/razin-1966418588.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149637/31/1496373163_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_87df51a70d457ada96f7cc430a8a742c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, александр роднянский
Происшествия, Россия, Москва, Александр Роднянский
Суд заочно приговорил продюсера Роднянского* к 8,5 года колонии
Суд в Москве заочно приговорил продюсера Роднянского к 8,5 года колонии
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии продюсера Александра Роднянского* за распространение фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд заочно назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев в колонии общего режима", - сказали в суде.
В ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить его к 9,5 годам.
Роднянский* обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ
по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Роднянский* был заочно арестован в мае 2023 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.