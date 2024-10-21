https://ria.ru/20241021/prodyuser-1979124364.html

Суд заочно приговорил продюсера Роднянского* к 8,5 года колонии

Суд заочно приговорил продюсера Роднянского* к 8,5 года колонии - РИА Новости, 21.10.2024

Суд заочно приговорил продюсера Роднянского* к 8,5 года колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии продюсера Александра Роднянского* за распространение фейков про российскую армию, сообщили РИА... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:40

2024-10-21T14:40

2024-10-21T14:43

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россия

москва

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии продюсера Александра Роднянского* за распространение фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде. "Суд заочно назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев в колонии общего режима", - сказали в суде. В ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить его к 9,5 годам. Роднянский* обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Роднянский* был заочно арестован в мае 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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происшествия, россия, москва, александр роднянский