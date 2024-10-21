В Приднестровье оценили итоги еврореферендума
Политолог Сафонов: в Приднестровье нет переориентации населения на ЕС и Молдавию
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. В Приднестровье не наблюдается переориентирования населения на ЕС и Кишинев, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Ранее молдавская Центральная избирательная комиссии после обработки 100% протоколов с избирательных участков по выборам президента и референдума в Молдавии для приднестровского региона опубликовала данные, что против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей из Приднестровья. За - 37,44%.
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"Нужно быть готовыми к тому, что эту цифру будут раскручивать наши противники, доказывая, будто в Приднестровье идет якобы переориентация на Запад, Румынию и Молдову. Чего нет хотя бы потому, что никто не признаёт, что само Приднестровье могло бы отдельно сближаться с Западом. Приднестровцы прекрасно видят это, и на отказ от своего государства, под власть таких, как президент Майя Санду, не пойдут", - сказал Сафонов.
Он также обратил внимание на то, что в Приднестровье имеется небольшая группа прорумынских националистов, которые в начале 1990-х годов боролись против образования непризнанной республики, затем "притихли, но не перестали ждать прихода кишиневской власти". По его словам, именно они и их потомки ездят на молдавские выборы и голосуют за противников Приднестровья и России.
"Пиар цифр, что якобы более 37% приднестровских избирателей поддерживает ЕС, означает либо информационную ловушку для союзников ПМР, либо результат незнания ситуации в Приднестровье. У нас настроения людей практически не изменились со времен референдума 2006 года, давшего установку на независимость Приднестровья и на союз с Россией", - отметил Сафонов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. в 2006 году в Приднестровье в 2006 году состоялся референдум, на котором 96,62% населения высказались за присоединение к России, однако никакого решения с российской стороны принято не было.
В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.