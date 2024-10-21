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Томские предприятия химотрасли выпустили продукции на 42 миллиарда рублей - РИА Новости, 21.10.2024
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Томская область
 
15:18 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/predpriyatiya-1979132012.html
Томские предприятия химотрасли выпустили продукции на 42 миллиарда рублей
Томские предприятия химотрасли выпустили продукции на 42 миллиарда рублей - РИА Новости, 21.10.2024
Томские предприятия химотрасли выпустили продукции на 42 миллиарда рублей
Предприятия химической отрасли Томской области произвели в прошлом году продукции на 42 миллиарда рублей, сообщил в понедельник губернатор Томской области... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:18
2024-10-21T15:18
томская область
томская область
томск
урал
владимир мазур
томский государственный университет
сибирский химический комбинат
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ТОМСК, 21 окт - РИА Новости. Предприятия химической отрасли Томской области произвели в прошлом году продукции на 42 миллиарда рублей, сообщил в понедельник губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе пленарного заседания 27-й международной выставки химической промышленности и науки "Химия-2024". "Химическая промышленность играет важную роль в экономике региона. В прошлом году предприятия отрасли выпустили продукции на 42 миллиарда рублей. Индекс промышленного производства в химии превысил 105%", - сказал он. Глава региона рассказал участникам пленара, что 146 лет назад в Томске был основан первый за Уралом университет. "Самое непосредственное участие в создании Томского государственного университета – первого вуза за Уралом – принял Дмитрий Иванович Менделеев. Позднее здесь работал выдающийся ученый Николай Николаевич Семенов – единственный советский нобелевский лауреат по химии. Сильные научные школы и высококлассные специалисты стали основой развития в регионе рынков полимерной химии, радиохимии, фармацевтической химии, органической химии и других", - подчеркнул Владимир Мазур. Губернатор высоко оценил потенциал химической индустрии Томской области. "Сегодня у нас в Томской области успешно работают 32 предприятия отрасли. В их числе "Томскнефтехим", "Сибирский химический комбинат", "Сибирский титан", горно-обогатительная компания "Ильменит", "ТомскАзот", "Инжиниринговый химико-технологический центр". Эти и многие другие компании работают в масштабах страны, решая задачу президента Владимира Владимировича Путина, – достижение технологической независимости в главных отраслях российской экономики", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20241019/tomskaya_oblast-1978857132.html
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томская область, томск, урал, владимир мазур, томский государственный университет, сибирский химический комбинат
Томская область, Томская область, Томск, Урал, Владимир Мазур, Томский государственный университет, Сибирский химический комбинат

Томские предприятия химотрасли выпустили продукции на 42 миллиарда рублей

© Фото : администрация Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : администрация Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур
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ТОМСК, 21 окт - РИА Новости. Предприятия химической отрасли Томской области произвели в прошлом году продукции на 42 миллиарда рублей, сообщил в понедельник губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе пленарного заседания 27-й международной выставки химической промышленности и науки "Химия-2024".
"Химическая промышленность играет важную роль в экономике региона. В прошлом году предприятия отрасли выпустили продукции на 42 миллиарда рублей. Индекс промышленного производства в химии превысил 105%", - сказал он.
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Глава региона рассказал участникам пленара, что 146 лет назад в Томске был основан первый за Уралом университет.
"Самое непосредственное участие в создании Томского государственного университета – первого вуза за Уралом – принял Дмитрий Иванович Менделеев. Позднее здесь работал выдающийся ученый Николай Николаевич Семенов – единственный советский нобелевский лауреат по химии. Сильные научные школы и высококлассные специалисты стали основой развития в регионе рынков полимерной химии, радиохимии, фармацевтической химии, органической химии и других", - подчеркнул Владимир Мазур.
Губернатор высоко оценил потенциал химической индустрии Томской области.
"Сегодня у нас в Томской области успешно работают 32 предприятия отрасли. В их числе "Томскнефтехим", "Сибирский химический комбинат", "Сибирский титан", горно-обогатительная компания "Ильменит", "ТомскАзот", "Инжиниринговый химико-технологический центр". Эти и многие другие компании работают в масштабах страны, решая задачу президента Владимира Владимировича Путина, – достижение технологической независимости в главных отраслях российской экономики", - сказал губернатор.
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Томская областьТомская областьТомскУралВладимир МазурТомский государственный университетСибирский химический комбинат
 
 
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