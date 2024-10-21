https://ria.ru/20241021/predpriyatiya-1979132012.html

Томские предприятия химотрасли выпустили продукции на 42 миллиарда рублей

Томские предприятия химотрасли выпустили продукции на 42 миллиарда рублей - РИА Новости, 21.10.2024

Томские предприятия химотрасли выпустили продукции на 42 миллиарда рублей

Предприятия химической отрасли Томской области произвели в прошлом году продукции на 42 миллиарда рублей, сообщил в понедельник губернатор Томской области... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:18

2024-10-21T15:18

2024-10-21T15:18

томская область

томская область

томск

урал

владимир мазур

томский государственный университет

сибирский химический комбинат

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ТОМСК, 21 окт - РИА Новости. Предприятия химической отрасли Томской области произвели в прошлом году продукции на 42 миллиарда рублей, сообщил в понедельник губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе пленарного заседания 27-й международной выставки химической промышленности и науки "Химия-2024". "Химическая промышленность играет важную роль в экономике региона. В прошлом году предприятия отрасли выпустили продукции на 42 миллиарда рублей. Индекс промышленного производства в химии превысил 105%", - сказал он. Глава региона рассказал участникам пленара, что 146 лет назад в Томске был основан первый за Уралом университет. "Самое непосредственное участие в создании Томского государственного университета – первого вуза за Уралом – принял Дмитрий Иванович Менделеев. Позднее здесь работал выдающийся ученый Николай Николаевич Семенов – единственный советский нобелевский лауреат по химии. Сильные научные школы и высококлассные специалисты стали основой развития в регионе рынков полимерной химии, радиохимии, фармацевтической химии, органической химии и других", - подчеркнул Владимир Мазур. Губернатор высоко оценил потенциал химической индустрии Томской области. "Сегодня у нас в Томской области успешно работают 32 предприятия отрасли. В их числе "Томскнефтехим", "Сибирский химический комбинат", "Сибирский титан", горно-обогатительная компания "Ильменит", "ТомскАзот", "Инжиниринговый химико-технологический центр". Эти и многие другие компании работают в масштабах страны, решая задачу президента Владимира Владимировича Путина, – достижение технологической независимости в главных отраслях российской экономики", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20241019/tomskaya_oblast-1978857132.html

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томская область, томск, урал, владимир мазур, томский государственный университет, сибирский химический комбинат