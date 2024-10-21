Генпрокурор рассказал о правах российских самолетов в Саудовской Аравии
Краснов: права самолетов из России в Саудовской Аравии будут защищены
© AP Photo / Amr NabilВид города Эр-Рияд
© AP Photo / Amr Nabil
Вид города Эр-Рияд. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 окт - РИА Новости. Права гражданских самолетов из России будут защищены в Саудовской Аравии, и никто не сможет на них посягать, заявил генпрокурор королевства Сауд ибн Абдулла Аль Муаджеб Аль Шариф.
В понедельник на встрече в Рио-де-Жанейро с генеральным прокурором Саудовской Аравии Саудом ибн Абдуллой Аль Муаджебом Аль Шарифом генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что возобновлению авиасообщения между двумя странами мешает отсутствие гарантий со стороны королевства о незадержании самолетов РФ по запросам третьих стран в связи с незаконными санкциями. При этом, напомнил Краснов, уже определены два перевозчика, готовых летать в обе страны. Российский генпрокурор обратился к саудовскому коллеге с просьбой содействовать решению вопроса гарантий.
"Что касается перевозок и самолетов гражданских, которые летают из России в Саудовскую Аравию, будьте уверены, что они защищены. Их права защищены абсолютно. Это входит в систему законов Саудовской Аравии. Я хочу успокоить вас, что это так и будет всегда в Саудовской Аравии. Я уверен, что эти права защищены, и никто не может на них посягать", - ответил Сауд ибн Абдулла Аль Муаджеб Аль Шариф на встрече с Красновым в Рио-де-Жанейро, которая прошла на полях первого саммита руководителей прокурорских служб G20.
Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности.
По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".
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