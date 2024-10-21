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Генпрокурор рассказал о правах российских самолетов в Саудовской Аравии - РИА Новости, 21.10.2024
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19:37 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/pravo-1979188688.html
Генпрокурор рассказал о правах российских самолетов в Саудовской Аравии
Генпрокурор рассказал о правах российских самолетов в Саудовской Аравии - РИА Новости, 21.10.2024
Генпрокурор рассказал о правах российских самолетов в Саудовской Аравии
Права гражданских самолетов из России будут защищены в Саудовской Аравии, и никто не сможет на них посягать, заявил генпрокурор королевства Сауд ибн Абдулла Аль РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:37
2024-10-21T19:37
в мире
саудовская аравия
россия
рио-де-жанейро (город)
игорь краснов
большая двадцатка
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 окт - РИА Новости. Права гражданских самолетов из России будут защищены в Саудовской Аравии, и никто не сможет на них посягать, заявил генпрокурор королевства Сауд ибн Абдулла Аль Муаджеб Аль Шариф. В понедельник на встрече в Рио-де-Жанейро с генеральным прокурором Саудовской Аравии Саудом ибн Абдуллой Аль Муаджебом Аль Шарифом генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что возобновлению авиасообщения между двумя странами мешает отсутствие гарантий со стороны королевства о незадержании самолетов РФ по запросам третьих стран в связи с незаконными санкциями. При этом, напомнил Краснов, уже определены два перевозчика, готовых летать в обе страны. Российский генпрокурор обратился к саудовскому коллеге с просьбой содействовать решению вопроса гарантий. "Что касается перевозок и самолетов гражданских, которые летают из России в Саудовскую Аравию, будьте уверены, что они защищены. Их права защищены абсолютно. Это входит в систему законов Саудовской Аравии. Я хочу успокоить вас, что это так и будет всегда в Саудовской Аравии. Я уверен, что эти права защищены, и никто не может на них посягать", - ответил Сауд ибн Абдулла Аль Муаджеб Аль Шариф на встрече с Красновым в Рио-де-Жанейро, которая прошла на полях первого саммита руководителей прокурорских служб G20. Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".
https://ria.ru/20241021/genprokuror-1979183020.html
https://ria.ru/20241018/putin-1978788735.html
саудовская аравия
россия
рио-де-жанейро (город)
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в мире, саудовская аравия, россия, рио-де-жанейро (город), игорь краснов, большая двадцатка
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Игорь Краснов, Большая двадцатка
Генпрокурор рассказал о правах российских самолетов в Саудовской Аравии

Краснов: права самолетов из России в Саудовской Аравии будут защищены

© AP Photo / Amr NabilВид города Эр-Рияд
Вид города Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Amr Nabil
Вид города Эр-Рияд. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 окт - РИА Новости. Права гражданских самолетов из России будут защищены в Саудовской Аравии, и никто не сможет на них посягать, заявил генпрокурор королевства Сауд ибн Абдулла Аль Муаджеб Аль Шариф.
В понедельник на встрече в Рио-де-Жанейро с генеральным прокурором Саудовской Аравии Саудом ибн Абдуллой Аль Муаджебом Аль Шарифом генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что возобновлению авиасообщения между двумя странами мешает отсутствие гарантий со стороны королевства о незадержании самолетов РФ по запросам третьих стран в связи с незаконными санкциями. При этом, напомнил Краснов, уже определены два перевозчика, готовых летать в обе страны. Российский генпрокурор обратился к саудовскому коллеге с просьбой содействовать решению вопроса гарантий.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Генпрокурор назвал препятствие для возобновления авиасообщения с Эр-Риядом
Вчера, 19:09
"Что касается перевозок и самолетов гражданских, которые летают из России в Саудовскую Аравию, будьте уверены, что они защищены. Их права защищены абсолютно. Это входит в систему законов Саудовской Аравии. Я хочу успокоить вас, что это так и будет всегда в Саудовской Аравии. Я уверен, что эти права защищены, и никто не может на них посягать", - ответил Сауд ибн Абдулла Аль Муаджеб Аль Шариф на встрече с Красновым в Рио-де-Жанейро, которая прошла на полях первого саммита руководителей прокурорских служб G20.
Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности.
По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин назвал Саудовскую Аравию дружественной страной
18 октября, 17:16
 
В миреСаудовская АравияРоссияРио-де-Жанейро (город)Игорь КрасновБольшая двадцатка
 
 
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