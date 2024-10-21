https://ria.ru/20241021/pozhar-1979054619.html
В Пермском крае при пожаре в многоквартирном доме погибли три ребенка
В Пермском крае при пожаре в многоквартирном доме погибли три ребенка - РИА Новости, 21.10.2024
В Пермском крае при пожаре в многоквартирном доме погибли три ребенка
Трое детей погибли во время пожара в деревянном восьмиквартирном доме в посёлке Уральский в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T06:55
2024-10-21T06:55
2024-10-21T07:32
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ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Трое детей погибли во время пожара в деревянном восьмиквартирном доме в посёлке Уральский в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.По словам главы региона, в поселке Уральский в Нытвенском округе сгорела квартира и произошло частичное обрушение кровли в деревянном восьмиквартирном доме."К большому сожалению, погибли трое детей. На месте работают пожарные и правоохранительные органы. На данный момент пожар ликвидирован", - написал Махонин в своём Telegram-канале.Следственное управление СК РФ по региону проинформировало о возбуждении уголовного дела после гибели троих детей во время пожара по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным ведомства, погибшими оказались трое мальчиков 2019, 2021 и 2023 годов рождения.Краевая прокуратура после ЧП начала проверку.
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происшествия, жилье, пермский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уральский
Происшествия, Жилье, Пермский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Уральский
В Пермском крае при пожаре в многоквартирном доме погибли три ребенка
МЧС России: в Пермском крае при пожаре погибли три ребенка
ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Трое детей погибли во время пожара в деревянном восьмиквартирном доме в посёлке Уральский в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
По словам главы региона, в поселке Уральский в Нытвенском округе сгорела квартира и произошло частичное обрушение кровли в деревянном восьмиквартирном доме.
"К большому сожалению, погибли трое детей. На месте работают пожарные и правоохранительные органы. На данный момент пожар ликвидирован", - написал Махонин в своём Telegram-канале.
Следственное управление СК РФ по региону проинформировало о возбуждении уголовного дела после гибели троих детей во время пожара по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным ведомства, погибшими оказались трое мальчиков 2019, 2021 и 2023 годов рождения.
Краевая прокуратура после ЧП начала проверку.