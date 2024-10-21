https://ria.ru/20241021/pozhar-1979054619.html

В Пермском крае при пожаре в многоквартирном доме погибли три ребенка

В Пермском крае при пожаре в многоквартирном доме погибли три ребенка - РИА Новости, 21.10.2024

В Пермском крае при пожаре в многоквартирном доме погибли три ребенка

Трое детей погибли во время пожара в деревянном восьмиквартирном доме в посёлке Уральский в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T06:55

2024-10-21T06:55

2024-10-21T07:32

происшествия

жилье

пермский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уральский

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ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Трое детей погибли во время пожара в деревянном восьмиквартирном доме в посёлке Уральский в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.По словам главы региона, в поселке Уральский в Нытвенском округе сгорела квартира и произошло частичное обрушение кровли в деревянном восьмиквартирном доме."К большому сожалению, погибли трое детей. На месте работают пожарные и правоохранительные органы. На данный момент пожар ликвидирован", - написал Махонин в своём Telegram-канале.Следственное управление СК РФ по региону проинформировало о возбуждении уголовного дела после гибели троих детей во время пожара по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным ведомства, погибшими оказались трое мальчиков 2019, 2021 и 2023 годов рождения.Краевая прокуратура после ЧП начала проверку.

https://ria.ru/20241020/pozhar-1979030867.html

пермский край

россия

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происшествия, жилье, пермский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уральский