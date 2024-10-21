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Посол России поставил журналистку на место после провокационного вопроса
Посол России поставил журналистку на место после провокационного вопроса - РИА Новости, 21.10.2024
Посол России поставил журналистку на место после провокационного вопроса
Россия заняла седьмое место в рейтинге стран по объемам производства, в то время как Великобритания не вошла в первую десятку, заявил посол в Лондоне Андрей... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T20:46
2024-10-21T20:46
2024-10-21T21:19
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.Россия заняла седьмое место в рейтинге стран по объемам производства, в то время как Великобритания не вошла в первую десятку, заявил посол в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому телевидению. Видео беседы размещено на канале посольства в YouTube."Мы сейчас восстановили нашу экономику. <...> В прошлом году она росла — и продолжит расти — быстрее, чем у ЕС и G7. Россия в рейтинге стран по объемам производства заняла седьмое место — позицию, на которой раньше была Великобритания, а теперь она вышла из первой десятки", — ответил дипломат на вопрос британской журналистки Лоры Кюнсберг о последствиях антироссийских санкций.Он также предложил всем желающим посетить Россию, чтобы убедиться в процветании страны.В Москвене раз заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах также звучат мнения, что эти ограничения неэффективны. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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в мире, россия, великобритания, андрей келин, евросоюз, g7, лондон
В мире, Россия, Великобритания, Андрей Келин, Евросоюз, G7, Лондон
Посол России поставил журналистку на место после провокационного вопроса
Посол Келин: РФ заняла место Британии в рейтинге стран-производителей