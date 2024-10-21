Рейтинг@Mail.ru
Посол России поставил журналистку на место после провокационного вопроса - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 21.10.2024 (обновлено: 21:19 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/posol-1979198628.html
Посол России поставил журналистку на место после провокационного вопроса
Посол России поставил журналистку на место после провокационного вопроса - РИА Новости, 21.10.2024
Посол России поставил журналистку на место после провокационного вопроса
Россия заняла седьмое место в рейтинге стран по объемам производства, в то время как Великобритания не вошла в первую десятку, заявил посол в Лондоне Андрей... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T20:46
2024-10-21T21:19
в мире
россия
великобритания
андрей келин
евросоюз
g7
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151956/00/1519560087_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b8edf9260551ee5e6877876416ea8f3a.jpg
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.Россия заняла седьмое место в рейтинге стран по объемам производства, в то время как Великобритания не вошла в первую десятку, заявил посол в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому телевидению. Видео беседы размещено на канале посольства в YouTube."Мы сейчас восстановили нашу экономику. &lt;...&gt; В прошлом году она росла — и продолжит расти — быстрее, чем у ЕС и G7. Россия в рейтинге стран по объемам производства заняла седьмое место — позицию, на которой раньше была Великобритания, а теперь она вышла из первой десятки", — ответил дипломат на вопрос британской журналистки Лоры Кюнсберг о последствиях антироссийских санкций.Он также предложил всем желающим посетить Россию, чтобы убедиться в процветании страны.В Москвене раз заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах также звучат мнения, что эти ограничения неэффективны. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20241021/politika-1979158532.html
россия
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151956/00/1519560087_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f87da054e91c80db31d8ef1991067342.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, андрей келин, евросоюз, g7, лондон
В мире, Россия, Великобритания, Андрей Келин, Евросоюз, G7, Лондон
Посол России поставил журналистку на место после провокационного вопроса

Посол Келин: РФ заняла место Британии в рейтинге стран-производителей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании российского посольства в Лондоне
Табличка на здании российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Табличка на здании российского посольства в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.Россия заняла седьмое место в рейтинге стран по объемам производства, в то время как Великобритания не вошла в первую десятку, заявил посол в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому телевидению. Видео беседы размещено на канале посольства в YouTube.
"Мы сейчас восстановили нашу экономику. <...> В прошлом году она росла — и продолжит расти — быстрее, чем у ЕС и G7. Россия в рейтинге стран по объемам производства заняла седьмое место — позицию, на которой раньше была Великобритания, а теперь она вышла из первой десятки", — ответил дипломат на вопрос британской журналистки Лоры Кюнсберг о последствиях антироссийских санкций.
Он также предложил всем желающим посетить Россию, чтобы убедиться в процветании страны.
В Москвене раз заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах также звучат мнения, что эти ограничения неэффективны. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
"Придется искать". В Польше сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 17:25
 
В миреРоссияВеликобританияАндрей КелинЕвросоюзG7Лондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала