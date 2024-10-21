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В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры - РИА Новости, 21.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 21.10.2024 (обновлено: 10:15 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/port-1979069225.html
В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры - РИА Новости, 21.10.2024
В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
Портовая инфраструктура попала под удар в Одесской области, сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:46
2024-10-21T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Портовая инфраструктура попала под удар в Одесской области, сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. "В результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар", — говорится в публикации.Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241021/kursk-1979053432.html
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в мире, одесская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

В Одесской области поражена портовая инфраструктура, возник пожар

© ГСЧС Одесской областиУкраинские пожарные на месте пожара в Одессе. 21 октября 2024
Украинские пожарные на месте пожара в Одессе. 21 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© ГСЧС Одесской области
Украинские пожарные на месте пожара в Одессе. 21 октября 2024
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Портовая инфраструктура попала под удар в Одесской области, сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
«
"В результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар", — говорится в публикации.
Последствия атаки со стороны ВСУ по жилому дому в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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