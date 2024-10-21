https://ria.ru/20241021/port-1979069225.html
В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры - РИА Новости, 21.10.2024
В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
Портовая инфраструктура попала под удар в Одесской области, сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:46
2024-10-21T09:46
2024-10-21T10:15
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Портовая инфраструктура попала под удар в Одесской области, сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. "В результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар", — говорится в публикации.Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
В Одесской области поражена портовая инфраструктура, возник пожар