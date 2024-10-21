https://ria.ru/20241021/port-1979069225.html

В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры - РИА Новости, 21.10.2024

В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

Портовая инфраструктура попала под удар в Одесской области, сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T09:46

2024-10-21T09:46

2024-10-21T10:15

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дмитрий песков

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Портовая инфраструктура попала под удар в Одесской области, сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. "В результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар", — говорится в публикации.Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241021/kursk-1979053432.html

https://ria.ru/20241021/zaporozhe-1979060758.html

одесская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины