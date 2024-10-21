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Тульский губернатор Миляев передал спецоборудование военнослужащим - РИА Новости, 21.10.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:31 21.10.2024 (обновлено: 16:36 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/pomosch-1979147316.html
Тульский губернатор Миляев передал спецоборудование военнослужащим
Тульский губернатор Миляев передал спецоборудование военнослужащим - РИА Новости, 21.10.2024
Тульский губернатор Миляев передал спецоборудование военнослужащим
Более 50 наименований специального оборудования, технические средства и семь автомобилей передал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев военнослужащим из... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:31
2024-10-21T16:36
надежные люди
дмитрий миляев
тульская область
сво
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ТУЛА, 21 окт – РИА Новости. Более 50 наименований специального оборудования, технические средства и семь автомобилей передал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев военнослужащим из региона, передает пресс-служба областного правительства. "21 октября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, новую партию имущества. В общей сложности было передано более 50 наименований специального оборудования, технических средств и семь автомобилей", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что переданное имущество позволит военнослужащим более качественно выполнять поставленные перед ними задачи. В свою очередь глава Тульской области уточнил, что с начала проведения спецоперации регион регулярно оказывает всестороннюю помощь подразделения, где служат туляки – в них направляют автомобильную технику, спецоборудование, экипировку и обмундирование.
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дмитрий миляев, тульская область, сво
Надежные люди, Дмитрий Миляев, Тульская область, СВО

Тульский губернатор Миляев передал спецоборудование военнослужащим

© Фото: пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев осматривает вещи, переданные военнослужащим
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев осматривает вещи, переданные военнослужащим - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото: пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев осматривает вещи, переданные военнослужащим
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ТУЛА, 21 окт – РИА Новости. Более 50 наименований специального оборудования, технические средства и семь автомобилей передал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев военнослужащим из региона, передает пресс-служба областного правительства.
"21 октября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, новую партию имущества. В общей сложности было передано более 50 наименований специального оборудования, технических средств и семь автомобилей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что переданное имущество позволит военнослужащим более качественно выполнять поставленные перед ними задачи. В свою очередь глава Тульской области уточнил, что с начала проведения спецоперации регион регулярно оказывает всестороннюю помощь подразделения, где служат туляки – в них направляют автомобильную технику, спецоборудование, экипировку и обмундирование.
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Надежные людиДмитрий МиляевТульская областьСВО
 
 
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