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Тульский губернатор Миляев передал спецоборудование военнослужащим
Тульский губернатор Миляев передал спецоборудование военнослужащим - РИА Новости, 21.10.2024
Тульский губернатор Миляев передал спецоборудование военнослужащим
Более 50 наименований специального оборудования, технические средства и семь автомобилей передал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев военнослужащим из... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:31
2024-10-21T16:31
2024-10-21T16:36
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ТУЛА, 21 окт – РИА Новости. Более 50 наименований специального оборудования, технические средства и семь автомобилей передал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев военнослужащим из региона, передает пресс-служба областного правительства. "21 октября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, новую партию имущества. В общей сложности было передано более 50 наименований специального оборудования, технических средств и семь автомобилей", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что переданное имущество позволит военнослужащим более качественно выполнять поставленные перед ними задачи. В свою очередь глава Тульской области уточнил, что с начала проведения спецоперации регион регулярно оказывает всестороннюю помощь подразделения, где служат туляки – в них направляют автомобильную технику, спецоборудование, экипировку и обмундирование.
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дмитрий миляев, тульская область, сво
Надежные люди, Дмитрий Миляев, Тульская область, СВО
ТУЛА, 21 окт – РИА Новости. Более 50 наименований специального оборудования, технические средства и семь автомобилей передал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев военнослужащим из региона, передает пресс-служба областного правительства.
"21 октября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, новую партию имущества. В общей сложности было передано более 50 наименований специального оборудования, технических средств и семь автомобилей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что переданное имущество позволит военнослужащим более качественно выполнять поставленные перед ними задачи. В свою очередь глава Тульской области уточнил, что с начала проведения спецоперации регион регулярно оказывает всестороннюю помощь подразделения, где служат туляки – в них направляют автомобильную технику, спецоборудование, экипировку и обмундирование.