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Тульский губернатор Миляев передал спецоборудование военнослужащим

Тульский губернатор Миляев передал спецоборудование военнослужащим - РИА Новости, 21.10.2024

Тульский губернатор Миляев передал спецоборудование военнослужащим

Более 50 наименований специального оборудования, технические средства и семь автомобилей передал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев военнослужащим из... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:31

2024-10-21T16:31

2024-10-21T16:36

надежные люди

дмитрий миляев

тульская область

сво

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ТУЛА, 21 окт – РИА Новости. Более 50 наименований специального оборудования, технические средства и семь автомобилей передал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев военнослужащим из региона, передает пресс-служба областного правительства. "21 октября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО, новую партию имущества. В общей сложности было передано более 50 наименований специального оборудования, технических средств и семь автомобилей", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что переданное имущество позволит военнослужащим более качественно выполнять поставленные перед ними задачи. В свою очередь глава Тульской области уточнил, что с начала проведения спецоперации регион регулярно оказывает всестороннюю помощь подразделения, где служат туляки – в них направляют автомобильную технику, спецоборудование, экипировку и обмундирование.

https://ria.ru/20241015/bespilotnik-1978070990.html

тульская область

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дмитрий миляев, тульская область, сво