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Пензенское отделение ЕР доставило медицинские расходники в зону СВО - РИА Новости, 21.10.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:34 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/pomosch-1979123140.html
Пензенское отделение ЕР доставило медицинские расходники в зону СВО
Пензенское отделение ЕР доставило медицинские расходники в зону СВО - РИА Новости, 21.10.2024
Пензенское отделение ЕР доставило медицинские расходники в зону СВО
Пензенское региональное отделение партии "Единая Россия" доставило в зону проведения специальной военной операции гуманитарную помощь, в составе которой... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:34
2024-10-21T14:34
надежные люди
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запорожская область
луганская народная республика
олег мельниченко
единая россия
пенза
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САРАТОВ, 21 окт - РИА Новости. Пензенское региональное отделение партии "Единая Россия" доставило в зону проведения специальной военной операции гуманитарную помощь, в составе которой медицинские расходные материалы и продукты, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Пензенские единороссы собрали и доставили новую партию гуманитарного груза в ДНР, ЛНР и Запорожскую область для наших военных и мирного населения. Как секретарь регионального отделения "Единой России" я не оставил без внимания обращение от военных медиков... Бинты, перекись, средства гигиены, материалы для проведения врачебных манипуляций в полевых условиях – все это вошло в гуманитарный груз, специально для медицинского батальона. Также нашим бойцам привезли продукты и посылки от родных, а школьникам из подшефного Токмака – канцелярские принадлежности", - написал глава региона в Telegram-канале. Он уточнил, что медицинские расходные материалы попросила у родной области сотрудница скорой помощи с позывным "Малина", которая уже полтора года работает в зоне СВО.
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донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, олег мельниченко, единая россия, пенза, сво
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Олег Мельниченко, Единая Россия, Пенза, СВО

Пензенское отделение ЕР доставило медицинские расходники в зону СВО

© Depositphotos.com / can400Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Depositphotos.com / can400
Пенза
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САРАТОВ, 21 окт - РИА Новости. Пензенское региональное отделение партии "Единая Россия" доставило в зону проведения специальной военной операции гуманитарную помощь, в составе которой медицинские расходные материалы и продукты, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Пензенские единороссы собрали и доставили новую партию гуманитарного груза в ДНР, ЛНР и Запорожскую область для наших военных и мирного населения. Как секретарь регионального отделения "Единой России" я не оставил без внимания обращение от военных медиков... Бинты, перекись, средства гигиены, материалы для проведения врачебных манипуляций в полевых условиях – все это вошло в гуманитарный груз, специально для медицинского батальона. Также нашим бойцам привезли продукты и посылки от родных, а школьникам из подшефного Токмака – канцелярские принадлежности", - написал глава региона в Telegram-канале.
Он уточнил, что медицинские расходные материалы попросила у родной области сотрудница скорой помощи с позывным "Малина", которая уже полтора года работает в зоне СВО.
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Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаОлег МельниченкоЕдиная РоссияПензаСВО
 
 
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