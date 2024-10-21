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Пензенское отделение ЕР доставило медицинские расходники в зону СВО

Пензенское отделение ЕР доставило медицинские расходники в зону СВО - РИА Новости, 21.10.2024

Пензенское отделение ЕР доставило медицинские расходники в зону СВО

Пензенское региональное отделение партии "Единая Россия" доставило в зону проведения специальной военной операции гуманитарную помощь, в составе которой... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:34

2024-10-21T14:34

2024-10-21T14:34

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САРАТОВ, 21 окт - РИА Новости. Пензенское региональное отделение партии "Единая Россия" доставило в зону проведения специальной военной операции гуманитарную помощь, в составе которой медицинские расходные материалы и продукты, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Пензенские единороссы собрали и доставили новую партию гуманитарного груза в ДНР, ЛНР и Запорожскую область для наших военных и мирного населения. Как секретарь регионального отделения "Единой России" я не оставил без внимания обращение от военных медиков... Бинты, перекись, средства гигиены, материалы для проведения врачебных манипуляций в полевых условиях – все это вошло в гуманитарный груз, специально для медицинского батальона. Также нашим бойцам привезли продукты и посылки от родных, а школьникам из подшефного Токмака – канцелярские принадлежности", - написал глава региона в Telegram-канале. Он уточнил, что медицинские расходные материалы попросила у родной области сотрудница скорой помощи с позывным "Малина", которая уже полтора года работает в зоне СВО.

https://ria.ru/20241001/senatory-1975833050.html

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донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, олег мельниченко, единая россия, пенза, сво