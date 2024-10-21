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В Польше заявили о задержании подозреваемого в поджогах по заказу России - РИА Новости, 21.10.2024
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23:32 21.10.2024 (обновлено: 23:34 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/polsha-1979216619.html
В Польше заявили о задержании подозреваемого в поджогах по заказу России
В Польше заявили о задержании подозреваемого в поджогах по заказу России - РИА Новости, 21.10.2024
В Польше заявили о задержании подозреваемого в поджогах по заказу России
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о задержании диверсанта, обвиняемого в поджогах во Вроцлаве по заданию российских спецслужб. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T23:32
2024-10-21T23:34
в мире
европа
польша
вроцлав
радослав сикорский
россия
происшествия
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ВАРШАВА, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о задержании диверсанта, обвиняемого в поджогах во Вроцлаве по заданию российских спецслужб. "Арестованный неудавшийся диверсант признался, что российские специальные службы приказали ему совершить поджоги во Вроцлаве", - заявил Сикорский в эфире телеканала TVN. При этом он обвинил Россию в подготовке поджогов на территории Европы. "У нас есть и другие такие поджоги во всей Европе и мы знаем о российских планах очередных поджогов", - сказал польский министр. Он пообещал во вторник объявить о некоем решении по линии своего ведомства, связанным с данными обвинениями. "Я завтра объявлю решение МИД, связанное с этим делом", - сказал Сикорский.
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в мире, европа, польша, вроцлав, радослав сикорский, россия, происшествия
В мире, Европа, Польша, Вроцлав, Радослав Сикорский, Россия, Происшествия
В Польше заявили о задержании подозреваемого в поджогах по заказу России

МИД Польши заявил о задержании диверсанта, обвиняемого в поджогах во Вроцлаве

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о задержании диверсанта, обвиняемого в поджогах во Вроцлаве по заданию российских спецслужб.
"Арестованный неудавшийся диверсант признался, что российские специальные службы приказали ему совершить поджоги во Вроцлаве", - заявил Сикорский в эфире телеканала TVN.
При этом он обвинил Россию в подготовке поджогов на территории Европы. "У нас есть и другие такие поджоги во всей Европе и мы знаем о российских планах очередных поджогов", - сказал польский министр.
Он пообещал во вторник объявить о некоем решении по линии своего ведомства, связанным с данными обвинениями. "Я завтра объявлю решение МИД, связанное с этим делом", - сказал Сикорский.
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Туск: в Польше арестовали девять человек за диверсии по заказу России
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В миреЕвропаПольшаВроцлавРадослав СикорскийРоссияПроисшествия
 
 
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