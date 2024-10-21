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В Польше заявили о задержании подозреваемого в поджогах по заказу России

В Польше заявили о задержании подозреваемого в поджогах по заказу России - РИА Новости, 21.10.2024

В Польше заявили о задержании подозреваемого в поджогах по заказу России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о задержании диверсанта, обвиняемого в поджогах во Вроцлаве по заданию российских спецслужб. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T23:32

2024-10-21T23:32

2024-10-21T23:34

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ВАРШАВА, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о задержании диверсанта, обвиняемого в поджогах во Вроцлаве по заданию российских спецслужб. "Арестованный неудавшийся диверсант признался, что российские специальные службы приказали ему совершить поджоги во Вроцлаве", - заявил Сикорский в эфире телеканала TVN. При этом он обвинил Россию в подготовке поджогов на территории Европы. "У нас есть и другие такие поджоги во всей Европе и мы знаем о российских планах очередных поджогов", - сказал польский министр. Он пообещал во вторник объявить о некоем решении по линии своего ведомства, связанным с данными обвинениями. "Я завтра объявлю решение МИД, связанное с этим делом", - сказал Сикорский.

https://ria.ru/20240520/tusk-1947300768.html

европа

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в мире, европа, польша, вроцлав, радослав сикорский, россия, происшествия