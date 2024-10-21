https://ria.ru/20241021/polsha-1979179897.html

Польша обиделась на Германию за обсуждение "плана победы" без Варшавы

Польша обиделась на Германию за обсуждение "плана победы" без Варшавы - РИА Новости, 21.10.2024

Польша обиделась на Германию за обсуждение "плана победы" без Варшавы

МИД Польши раскритиковал Германию за то, что представителя республики не пригласили на встречу по Украине в Берлине, где обсуждали "план победы" Владимира... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:54

2024-10-21T18:54

2024-10-21T18:54

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ВАРШАВА, 21 окт - РИА Новости. МИД Польши раскритиковал Германию за то, что представителя республики не пригласили на встречу по Украине в Берлине, где обсуждали "план победы" Владимира Зеленского. В пятницу в Берлине президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Великобритании Кейр Стармер обсуждали ситуацию на Украине, в частности "план победы" Зеленского. "Мы считаем, что на такой встрече Польша должна была присутствовать, учитывая, что она является одной из стран, наиболее вовлеченных в помощь Украине во многих сферах. Подавляющее большинство – около 90% - помощи Украине проходит через территорию Польши. Поэтому присутствие Польши на такой встрече кажется очевидным хотя бы по прагматическим причинам", - заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский. Также он высказал недовольство тем, что на этой встрече в Берлине не было самого Зеленского. "Это еще больше ставит под сомнение эффективность подобных инициатив", - отметил Вронский. Пресс-секретарь добавил, что именно канцлер Германии решал, кто будет на этой встрече, а кто нет, и именно он несет ответственность за все последствия и эффективность такого рода встреч. На минувшей неделе Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20241017/sholts-1978470698.html

https://ria.ru/20241018/berlin-1978831697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, польша, россия, владимир зеленский, джо байден, эммануэль макрон, нато