https://ria.ru/20241021/politseyskiy-1979137438.html

В Курганской области арестовали подозреваемого в ДТП полицейского

В Курганской области арестовали подозреваемого в ДТП полицейского - РИА Новости, 21.10.2024

В Курганской области арестовали подозреваемого в ДТП полицейского

Сотрудник правоохранительных органов, севший за руль нетрезвым, в городе Далматово Курганской области сбил женщину, которая скончалась, и скрылся с места ДТП,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:50

2024-10-21T15:50

2024-10-21T17:45

происшествия

россия

курганская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Сотрудник правоохранительных органов, севший за руль нетрезвым, в городе Далматово Курганской области сбил женщину, которая скончалась, и скрылся с места ДТП, суд арестовал полицейского, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, в ночь на 19 октября в Далматово сотрудник правоохранительных органов в нетрезвом состоянии на личном автомобиле наехал на женщину, после чего скрылся, но был задержан. От полученных травм женщина скончалась. "Следственными органами СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника правоохранительных органов по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места происшествия)", - говорится в сообщении. Сотруднику правоохранительных органов предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд его арестовал, отмечает СУСК.По данным пресс-центра УМВД России по региону, обвиняемым оказался сотрудник территориального отдела, транспортное средство изъято. В УМВД России по области назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. При подтверждении вины сотрудника он понесет наказание в соответствии с законодательством РФ, к непосредственным руководителям будут применены меры строгой дисциплинарной ответственности.Как сообщил пресс-центр прокуратуры региона, прокурор Курганской области взял на личный контроль ход расследования уголовного дела в отношении сотрудника правоохранительных органов.

https://ria.ru/20241017/zaderzhanie-1978608735.html

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россия

курганская область

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происшествия, россия, курганская область, следственный комитет россии (ск рф)